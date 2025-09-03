F1 zet oude weekendstructuur op de schop: vrije trainingen weg en kortere races
Volgens Formule 1-CEO Stefano Domenicali mag het Formule 1-weekend, zoals we dat vandaag de dag kennen, volledig op de schop. De vrije trainingen zijn volgens de Italiaan niet meer van deze tijd en ook zouden de Grands Prix niet zo lang meer moeten duren.
De traditionele Formule 1-fan is opgegroeid met een duidelijke structuur: de vrijdag staat in het teken van de eerste twee vrije trainingen, op zaterdag krijgen de coureurs het laatste trainingsuurtje plus de kwalificatie, en op zondag vindt de hoofdmaaltijd plaats met de Grand Prix. Met de introductie van het sprintweekend is dat schema al enigszins omgegooid en volgens Domenicali zijn het vooral de ‘oude’ fans die nog achter de traditionele opzet staan.
Domenicali kiest voor nieuwe fans boven 'die-hard'-fans
Domenicali legt in gesprek met Motorsport.com uit dat het format moet worden opgefrist. In zijn ogen kunnen de sprintweekenden als voorbeeld dienen. “Ik moet zeggen dat iedereen sprintweekenden wil, behalve enkele oudere die-hard fans. Promotors dringen aan op dit format en nu zijn ook de coureurs geïnteresseerd. Ik ben een beetje provocatief, maar vrije training spreekt vooral super-specialisten aan; mensen die meer actie willen zien, geven de voorkeur aan een sprintweekend,” opent de CEO van Formula One Management.
Zelfs Verstappen is om
Waar er voorheen veel weerstand was bij de coureurs tegen sprintraces, is dat nu omgedraaid. “Wat de coureurs betreft: aanvankelijk waren achttien tegen de sprint en twee ervoor – tegenwoordig is het omgekeerd. We hebben het besproken tijdens het diner dat we in Oostenrijk organiseerden en iedereen sprak zich uit vóór het concept. Zelfs Max [Verstappen], met wie ik één-op-één sprak, begint te zeggen dat het logisch is, dus ik zie een evolutie bij iedereen.”
Spanningsboog
Die evolutie houdt volgens hem in dat de vrije trainingen zullen verdwijnen, waarbij Domenicali kiest voor de nieuwe groep Formule 1-fans die zich de laatste jaren heeft aangesloten. “Om het maar recht voor zijn raap te zeggen: ze zijn het beu om vrije training te kijken. Dat is een objectief feit dat we niet kunnen negeren. We zien op veel van onze kanalen dat samenvattingen het erg goed doen. Voor degenen van ons die zijn opgegroeid met het huidige format is alles prima, maar er is een groot segment dat alleen de belangrijkste momenten wil zien.”
