In de GPFans Raceteam-podcast bespreken presentator Sebastiaan Kissing en F1-journalist Jan Bolscher de Grand Prix van Nederland, waarbij ze aanwezig waren. Ze blikken terug op de organisatie in Zandvoort en geven hier hun mening over.

Bolscher begint over deze editie: "Het was een leuk jaar. Van alle races waar ik in een jaar heenga, is Zandvoort wel een van de leukste, omdat het zo goed is georganiseerd." Met de goedlopende organisatie in Nederland beleven de racefans het weekend niet alleen als een race, maar als een heel speciaal evenement. "Er zijn gewoon heel veel dingen in Zandvoort die je nergens anders ziet. Als er bijvoorbeeld een rode vlag komt, dan knalt gelijk de muziek aan voor het publiek."

Er werd goed gezorgd voor het publiek

Wat het duo ook had opgemerkt tijdens deze editie, is dat er goed werd gezorgd voor het publiek. Zo liepen er mensen rond tussen het publiek die bijvoorbeeld stroopwafels, drinken en andere lekkere producten verkochten. "Dat zijn allemaal dingen die je bijvoorbeeld in Monza niet ziet; daar is het gewoon vrij rechttoe rechtaan. Zandvoort is daarentegen gewoon een heel leuk evenement."

Drukke rijen richting de trein

Er werd nog even gespeculeerd of het evenement wel echt uitverkocht zou zijn, maar daar was volgens Bolscher, die aanwezig was in de paddock, geen sprake van: "Zover ik weet was het op de zaterdag en zondag erg druk. Toen ik Zandvoort uit wilde gaan [onderweg naar huis], was het ook echt wel druk. Ik heb daar een uur over gedaan. Als je die rijen zag met mensen die richting hun trein gingen, dan was dat niet normaal. Maar hoe de organisatie alles had geregeld op het circuit zelf, was fantastisch."

Verstappen is trots op Nederland

Ook geeft Bolscher nog aan dat hij vindt dat Nederland trots mag zijn op een opnieuw succesvolle Dutch GP: "Verstappen zei het ook weer... Hij had dit weekend nog aangegeven: Ik denk dat er heel veel races dit weekend hebben meegekeken om te kijken hoe het hier allemaal aan toe ging. Dus ik denk: voor een land zo klein als Nederland is het echt een héél indrukwekkend evenement."

