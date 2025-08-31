Andrea Kimi Antonelli maakte tijdens de Grand Prix van Nederland wederom geen goede beurt door Charles Leclerc met een opvallende actie te elimineren uit de race. Na afloop zocht de Italiaan de motorhome van Ferrari op om daar excuses te maken richting de Italiaanse renstal.

De zijwieltjes onder het seizoen van Antonelli zijn in rap tempo er vanaf gevallen en sinds de start van het Europese seizoen kent de Italiaan een berg resultaten om van te huilen. Het lijkt erop dat hij in zijn thuiscontinent totaal niet op zijn plek is. Hij noteerde maar liefst vier DNFs, een 18e plek, een 16e plek in België en pakte een schamel puntje in Hongarije. Ironisch genoeg pakte hij tijdens het kortstondige uitstapje naar Canada wél zijn eerste podium. Echter zakte hij in België wel écht door het ijs en verscheen hij nog half in tranen bij de media op zaterdag. Na de zomerstop is hij in Zandvoort wederom niet lekker voor de dag gekomen.

Drama in Zandvoort

Antonelli reed weliswaar geen verkeerde race, maar elimineerde plotseling Leclerc met een onbehouwen actie waarmee hij de Monegask raakte en zijn race vroegtijdig beëindigde. Het zorgde voor groot verdriet bij Leclerc, die de tweede Ferrari was die zondag uitviel. Antonelli werd bestraft met een tien seconden straf, terwijl hij later ook nog vijf seconden kreeg voor het overschrijden van de limiet in de pitstraat. Een grote domper voor de Italiaan, die daarmee als zestiende gekwalificeerd werd en dus wederom nul punten liet noteren.

Antonelli naar Ferrari

De crisis begint dus groter en groter te worden dit seizoen, al betekent dit niet dat de Italiaan zich niet groots kan tonen. Na afloop van de race zocht de zondebok van Ferrari het hol van de leeuw op. Hij ging langs in de motorhome van de Italianen om daar zijn excuses te maken aan zijn landgenoten. Een sportieve en grote actie die ook bij Fred Vasseur op applaus kan rekenen: "Het is een teken van klasse. Er zijn genoeg anderen die dit niet gedaan zouden hebben", zo zei hij kort bij Canal Plus. Antonelli moet nu weer door, want aankomend weekend staat zijn thuisrace in Monza op het programma.

