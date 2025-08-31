Tsunoda baalt na Dutch GP: "Op een gegeven moment was de safety car sneller dan ik"
Tsunoda baalt na Dutch GP: "Op een gegeven moment was de safety car sneller dan ik"
Voor Yuki Tsunoda werd de Grand Prix van Nederland een frustrerende middag. De Japanner kampte met technische problemen en miste daardoor punten. Na afloop deed hij zijn verhaal en vertelde hij openhartig over de moeilijke omstandigheden in Zandvoort.
Tsunoda gaf aan dat de auto simpelweg niet meewerkte. "Power issues, ja… ik weet eerlijk gezegd niet wat ik beter had kunnen doen dan dit", vertelde hij tegenover GPFans. De frustratie zat vooral in de ongelukkige timing van de safetycars en dat hij daardoor posities verloor. "Ik had het gevoel dat echt alles tegenzat. De eerste safetycar hielp al niet, en de tweede ook niet. De mensen met wie ik vocht op de baan, daar had ik ook pech tegen. Zelfs toen ik nog probeerde een positie te pakken, gebeurde er weer iets. Het was niet eens makkelijk om überhaupt punten te scoren zo."
Geen gemakkelijke dag
Volgens Tsunoda kan hij ondanks dit lastige weekend wel positieve dingen meenemen voor de toekomst. "Normaal gesproken geeft een race op Zandvoort een speciaal gevoel, maar vandaag was dat anders. Aan de andere kant zie ik wel dingen waar ik in de toekomst mee verder kan. Maar makkelijk was het vandaag zeker niet."
Auto kende problemen
Technische problemen gooiden roet in het eten. "Ik kan geen specifieke details noemen, maar op een gegeven moment was de safety car sneller dan mijn auto. Het team heeft fantastisch werk gedaan om de schade te beperken en uiteindelijk ging het daarna beter. Maar er zat iets in de auto waardoor ik veel performance verloor. Toch eindigde ik nog als 9e, dus ja…"
