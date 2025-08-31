close global

Hadjar vol ongeloof na eerste podiumplek in F1 achter Piastri en Verstappen: 'Een droom'

Hadjar vol ongeloof na eerste podiumplek in F1 achter Piastri en Verstappen: 'Een droom'

Lars Leeftink
Isack Hadjar heeft zijn eerste podium te pakken door derde te eindigen tijdens de F1 Grand Prix van Nederland in Zandvoort. De Fransman eindigde achter Oscar Piastri en Max Verstappen en profiteerde optimaal van het uitvallen van Lando Norris.

Na afloop kon Hadjar niet geloven dat het gebeurd was. "Ongelooflijk. Het meest verrassende was dat ik die vierde plaats de hele race kon behouden. Helaas voor Norris hebben we geprofiteerd van zijn uitvalbeurt, maar we hebben zelf geen fout gemaakt. Ik was ook blij met mijzelf, geen fouten gemaakt en het podium gehaald. Het team heeft dit verdiend."

'Dit was een droom van mij'

Voor Hadjar is het een beloning voor het werk dat hij heeft verricht dit seizoen. De Fransman hoopt dat zijn podium in Zandvoort niet zijn laatste gaat zijn en er nog veel podiumplekken gaan volgen. "Dit was altijd mijn doel als een kind. Dit is een goede eerste stap, mijn eerste podium. Hopelijk komen er nog veel meer bij."

