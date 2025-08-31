Oscar Piastri heeft de Grand Prix op Zandvoort weten te winnen. De Australiër reed een foutloze race en zag dat er zich bij teamgenoot Lando Norris een doemscenario ontvouwde. De Brit viel in de slotfase vanaf de tweede plek stil door een olielek. Max Verstappen kon daardoor deze plaats overnemen en gaf zijn fans toch nog iets te juichen.

Verstappen begon de race op Zandvoort vanaf de derde positie op de zachte band, terwijl de McLaren's voor zijn neus op de mediums stonden. Verstappen kende een goede start en ging met de nodige risco's aan Norris voorbij. De Nederlander verloor daarbij bijna de controle over z'n auto, maar het liep goed af. Vervolgens verloor hij wel snel de aansluiting bij polesitter Piastri, die een perfect begin van de race kende. Niet veel later kon ook Norris zijn positie weer terugpakken, want Verstappen verloor grip naarmate zijn softs ouder werden. De achterstand begon naarmate de race vorderde dan ook op te lopen.

Dreiging van regen, Hamilton crasht

Maar er gloorde wat hoop voor Verstappen toen de teams melding begonnen te maken van mogelijke regenval. En toen het eenmaal begon te miezeren, kregen we een safety car na een crash van Hamilton in de Hugenholtzbocht. De zevenvoudig wereldkampioen zat iets te hoog, ging over de witte lijn en gleed tegen de muur. De beide McLaren's wisselden vervolgens direct naar de harde band. Red Bull koos voor een agressieve strategie en koos bij Verstappen voor de medium band, om iets soortgelijks te kunnen bewerkstelligen als bij de start.

Sainz en Lawson lopen schade op na touché

Dit lukte echter niet, want Piastri voerde de herstart perfect uit en trok weg. Verstappen kon ook niet aanvallen bij Norris. Wie wel kon aanvallen, was Sainz. Die deed een poging bij Lawson, maar de twee heren maakten contact en moesten allebei naar binnen om de schade snel te laten herstellen. Kort daarna was er een virtual safety car vanwege rotzooi op de baan. Toen de race weer groen licht kreeg, raakten Leclerc en Russell met elkaar in gevecht, waarbij de Ferrari als winnaar uit de strijd kwam, maar de FIA er nog wel naar ging kijken. Het ging hier om plek vijf.

Leclerc uitgeschakeld na beuk van Antonelli

Richting het einde van de wedstrijd ging het mis bij Leclerc, die probeerde met een pitstop voor te blijven aan Antonelli. Hij leek hierin te slagen, maar bij het ingaan van de Hugenholtzbocht nam de Mercedes te veel risico en tikte het de Ferrari in de rondte. Het resulteerde in een safety car en een uitvalbeurt voor Leclerc. Verstappen wisselde direct naar de softs, terwijl McLaren voor de slotfase de harde band liet monteren bij wedstrijdleider Piastri en Norris.

Gigantisch drama voor Norris, Verstappen-fans kunnen juichen

Bij de herstart herhaalde Piastri zijn trucje van eerder en behield hij zonder te veel moeite de leiding. Verstappen kon ook op zijn softs geen aanval plaatsen. Toch wist hij nog een plek te winnen, want Norris viel stil met een olielekprobleem in de absolute slotfase van de wedstrijd. Een enorm drama voor de Brit, maar hierdoor volgde er plots wel een podium voor Hadjar, die een fantastische race reed. Ook de Verstappen-fans kregen wat te juichen, want de Nederlander kwam door de situatie van Norris als tweede over de finish, nadat hij bij de herstart geen aanval kon doen op Piastri voor de overwinning. De top tien werd uiteindelijk compleet gemaakt door Russell, Albon, Antonelli, Bearman, Stroll, Alonso en Tsunoda.

