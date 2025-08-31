F1 in Zandvoort op zondag kent vol programma: dit is er te doen en zó kijk je gratis op tv

De Grand Prix van Nederland, ofwel de Dutch Grand Prix, barst vandaag echt in zijn volle hevigheid los in Zandvoort. Natuurlijk hebben we de hoofdrace in de F1, maar er is ook nog een uitgebreid voorprogramma. En dit alles kun je live en gratis kijken op televisie of via andere kanalen. In dit artikel vind je alles wat je moet weten.

Al een aantal dagen is het behoorlijk druk op en rondom Circuit Zandvoort. Al vroeg in de week werden de eerste fans hier gespot, in de hoop een glimp op te vangen van het F1-karavaan dat hier arriveerde. Vanaf donderdag begon de drukte gestaag toe te nemen, maar vandaag zal het feestgedruis pas echt losbarsten. Vandaag staat de daadwerkelijke Dutch Grand Prix op het programma, met Max Verstappen die de race vanaf de derde plek aanvangt. Voor eigen publiek zal hij proberen het podium te bereiken in Zandvoort. Met een beetje geluk - of de nodige regenval - zit er misschien nog wel ietsje meer in voor de coureur die hier massaal gesteund zal worden door de zogenoemde Orange Army. Maar voordat het zover is, is er nog veel meer te zien en te doen vandaag op Circuit Zandvoort. Wij hebben het voor je op een rij gezet.

Programma F1 zondag op Circuit Zandvoort

Zowel voor de mensen die wel een kaartje hebben voor de zondag, als voor de mensen die gewoon thuis op de bank zitten, valt er genoeg te beleven vandaag. En dat begint allemaal om 10:40 uur met de tweede race in de F1 Academy. Daarna is het om 11:55 uur tijd voor de race in de Porsche Supercup. Vervolgens gaan de F1-coureurs om 13:00 uur beginnen met de Drivers' Parade. Tot slot kan het aanwezige publiek om 13:40 uur nog genieten van een zogenoemde Hypercar Demonstration, waarbij de meest geavanceerde straatauto's ter wereld het asfalt betreden. En als dat achter de rug is, zullen alle ogen langzaam gericht worden op het F1-spektakel, later op de middag.

F1 Dutch Grand Prix start om 15:00 uur in Zandvoort

Om de aanwezige fans op Circuit Zandvoort in de stemming te brengen, zal om 14:46 uur de Pre-race Show van de Dutch Grand Prix beginnen. Voordat de Formula 1-race van start gaat, worden fans getrakteerd op een adembenemende Pre-race Show met optredens van Gerard Joling, Outsiders en Yves Berendse, met aansluitend het Nederlandse volkslied gezongen door niemand minder dan Henk Poort. Om 15:00 uur is het dan daadwerkelijke tijd voor de Dutch Grand Prix, met Max Verstappen vanaf de derde startpositie. Na de race zijn er nog optredens van Yves Berendse om 17:30 uur, Snollebollekes om 18:15 uur en Afrojack om 19:30 uur.

F1 en voorprogramma live en gratis kijken op tv

Voor de mensen die thuis vanaf de bank het spektakel willen aanschouwen, is er goed nieuws. De Grand Prix én het volledige voorprogramma worden dit weekend volledig gratis uitgezonden op Viaplay TV, het open kanaal van Viaplay op televisie. Op welk kanaal je moet inschakelen, hangt af van welke tv-aanbieder je thuis hebt. Hieronder hebben we de kanalen voor je op een rij gezet. De tweede race in de F1 Academy kun je ook via het officiële YouTube-account live en gratis bekijken.

Aanbieder Kanaalnummer Viaplay TV KPN 51 Ziggo 13 en 431 Odido 13 DELTA 22

