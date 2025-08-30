Verstappen ziet Piastri pole pakken tijdens kwalificatie op Zandvoort

Oscar Piastri heeft teamgenoot Lando Norris weten te kloppen in de strijd om pole position tijdens de kwalificatie in Zandvoort. Met een rondetijd van 1:08.662 was de Australiër een fractie sneller dan zijn teamgenoot. Max Verstappen kwalificeerde zich als derde.

Onder prima weersomstandigheden ging de kwalificatie op Circuit Zandvoort van start. Het zonnetje scheen en de temperatuur was aangenaam. Maar ook in gunstige omstandigheden kan het mis gaan, zo bewees Stroll, die in bocht 13 de muur raakte. De Aston Martin-coureur kwam met zijn auto in het gras, verloor de controle en gleed door het grind richting de muur. Hij kon zijn auto wel eigenhandig terugbrengen naar de pitstraat. Kort daarna zette Verstappen de voorlopig snelste tijd neer, maar dat was op een moment dat beide McLaren's nog bezig waren aan hun outlap.

Q1: McLaren zet de toon, Ferrari maakt het zichzelf moeilijk

Vervolgens was het de beurt aan het team dat in Zandvoort wederom de grote favoriet is: McLaren. Norris opende met een 1:09.469 en was hiermee drie tienen sneller dan Verstappen. Ook Piastri was sneller dan de Red Bull, maar kwam anderhalf tiende tekort op Norris. Alonso sloot vervolgens knap aan op de vierde stek, al moest hij wel een halve seconde toegeven op de snelste McLaren. Wie er helemaal niet bij wisten te komen, waren de coureurs van Ferrari, die alles op alles moesten gaan zetten om zich überhaupt veilig te rijden voor Q2. Diezelfde opdracht lag er ook voor mensen als Bortoleto, Tsunoda, Colapinto en Ocon, die zich richting het einde van de sessie in de gevarenzone bevonden.

Terwijl Piastri de snelste tijd nog wat scherper zette in zijn tweede run, waren de ogen vooral gericht richting Ferrari en het bijbehorende achterveld. Hamilton en Leclerc wisten zichzelf ruimschoots veilig te rijden, maar in deze missie wisten Colapinto, Hülkenberg, Ocon en Bearman niet te slagen. Ook Stroll werd vanwege zijn vroege crash uiteraard uitgeschakeld.

Q2: Antonelli en Tsunoda worden uitgeschakeld

Verstappen begon vervolgens direct sterk aan het tweede deel van de kwalificatie. Hij liet een 1:09.122 noteren op hagelnieuwe banden. Hiermee zette hij nummer twee Antonelli op een halve seconde, maar de beide McLaren's moesten nog komen. Norris begon als eerste en ging ook op nieuwe banden aan het werk. Norris dook ruim twee tienden onder de tijd van Verstappen. Ook Piastri ging aan de Nederlander voorbij naar de tweede tijd. Na de eerste snelle runs leek het spannend te gaan worden voor onder meer Gasly, Bortoleto en Sainz, die onderaan de tijdenlijst bungelden. Van deze heren wist alleen Sainz het te redden richting Q3. Uiteindelijk waren het verrassend genoeg Antonelli en Tsunoda die werden uitgeschakeld. Samen met Bortoleto, Gasly en Albon wisten zij het niet te redden voor de laatste fase van de kwalificatie.

Q3:Verstappen ziet Piastri pole pakken op Zandvoort

In de allesbeslissende fase ging McLaren als eerste naar buiten. Piastri ging naar de snelste tijd, maar Norris was slechts minimaal langzamer. Vervolgens was het de beurt aan de concurrentie, dat ook aan haar eerste snelle run begon. Verstappen sloot aan op plek drie, gevolgd door Russell, Hamilton, Leclerc, Hadjar, Alonso, Sainz en Lawson. Maar de strijd was nog niet gestreden. Met name bij McLaren was het bijzonder spannend wie er met pole vandoor zou gaan.

In de tweede allesbeslissende run gingen de coureurs er nog eens goed voor zitten, maar Piastri en Norris wisten hun eigen tijd allebei niet te verbeteren. Verstappen deed dit wel, maar bleef derde. Piastri ging er zodoende met pole vandoor op Circuit Zandvoort. Verstappen moet vanaf de tweede startrij proberen iets uit te richten tegen de beide McLaren's. De top tien werd verder compleet gemaakt door Hadjar, Russell, Leclerc, Hamilton, Lawson, Sainz en Alonso.

