close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
hadjar, racing bulls, nederland, f1, 2025, generic

LIVE (gesloten) | Kwalificatie Dutch Grand Prix: Piastri pakt pole, Verstappen derde

LIVE (gesloten) | Kwalificatie Dutch Grand Prix: Piastri pakt pole, Verstappen derde

Lars Leeftink
hadjar, racing bulls, nederland, f1, 2025, generic

Na de drie vrije trainingen gaat om 15:00 uur de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Nederland in Zandvoort beginnen. Het lijkt een zonnige en droge aangelegenheid te worden voor Max Verstappen en zijn team, waarbij McLaren als grote favoriet aan de sessie gaat beginnen. Blijf via dit liveblog op de hoogte.

LIVE | Kwalificatie Dutch Grand Prix: om 15:00 uur begint de sessie

Sorteer op:

20m geleden

16:03

Einde liveblog

Dit is het einde van het liveblog. Morgen zijn we weer terug, tot dan!

21m geleden

16:02

Verstappen

Verstappen blijft op P3 en dus pakt Piastri pole voor Norris en Verstappen. Hadjar heel knap naar P4, voor Russell, Leclerc, Hamilton, Lawson, Sainz en Alonso.

22m geleden

16:01

Russell

Russell weet zich niet te verbeteren en blijft hangen op P4.

23m geleden

16:00

Leclerc

Leclerc gaat naar P5, Hamilton naar P6.

23m geleden

16:00

Norris vs Piastri

Norris en Piastri noteren hun tijd in het gevecht om pole. Norris weet niet over Piastri te gaan, waardoor Norris dus op het moment dat het moet toch weer op P2 gaat eindigen.

25m geleden

15:58

Tweede run Q3

De tweede runs in Q3 gaan beginnen en Piastri en Norris gaan straks als eerste hun laatste run beginnen. De rest is nu ook buiten.

29m geleden

15:55

Eerste run Q3

Na de eerste run in Q3 staat Piastri op P1, voor Norris, Verstappen, Russell, Hamilton, Leclerc, Hadjar, Alonso, Sainz en Lawson.

30m geleden

15:54

Verstappen

Verstappen heeft ook zijn eerste tijd in Q3 op het bord staan en gaat naar P3. Hij is sneller dan Russell, maar 0.386 seconden naar Norris en P

31m geleden

15:52

Russell

Russell gaa naar P3 en lijkt daar ook de favoriet voor te zijn. Hij blijft Leclerc, Hadjar en Alonso voor. Verstappen begint nu aan zijn rondje.

32m geleden

15:51

Eerste tijden McLaren

Piastri en Norris noteren hun eerste tijd in Q3, en Piastri blijkt 0.012 seconden sneller te zijn dan Norris.

34m geleden

15:50

McLaren

McLaren voert met Norris en Piastri het veld aan voor de eerste run in Q3.

35m geleden

15:49

Q3 begonnen

Q3 is onderweg in Zandvoort. Piastri, Norris, Verstappen, Hamilton, Leclerc, Russell, Alonso, Lawson, Hadjar en Sainz gaan strijden om pole, alhoewel het waarschijnlijk vooral tussen Norris en Piastri gaat.

38m geleden

15:46

Uitvallers Q2

40m geleden

15:43

Tsunoda en Antonelli

Grootste teleurstellingen na Q2: Tsunoda en vooral Antonelli op P11. Ook Albon zal op P15 niet blij zijn.

41m geleden

15:42

Einde Q2

Q2 zit erop. Antonelli, Tsunoda, Bortoleto, Gasly en Albon zijn klaar na deze sessie.

Gerelateerd

Max Verstappen F1 Grand Prix van Nederland

Net binnen

Verstappen ziet Piastri pole pakken tijdens kwalificatie op Zandvoort
F1 Dutch Grand Prix

Verstappen ziet Piastri pole pakken tijdens kwalificatie op Zandvoort

  • 20 minuten geleden
Verstappen trekt alles uit de kast en pakt P3:
Max Verstappen

Verstappen trekt alles uit de kast en pakt P3: "Het beste gevoel van dit weekend"

  • 8 minuten geleden
Vos breekt in op Circuit Zandvoort voor bezoekje aan kwalificatie
Beestenboel!

Vos breekt in op Circuit Zandvoort voor bezoekje aan kwalificatie

  • 42 minuten geleden
Directeur Zandvoort reageert op verzoek van eigen bocht Verstappen
Dutch GP

Directeur Zandvoort reageert op verzoek van eigen bocht Verstappen

  • 50 minuten geleden
  • 2
 Verstappen komt met duidelijk statement in Zandvoort:
Max Verstappen

Verstappen komt met duidelijk statement in Zandvoort: "Zeg alleen wat ik wil"

  • 1 uur geleden
Waar kun je buiten het circuit een feestje bouwen als fan?
Dutch Grand Prix

Waar kun je buiten het circuit een feestje bouwen als fan?

  • 1 uur geleden
Meer nieuws

Veel gelezen

'Christian Horner keert mogelijk als F1-teambaas terug in 2026'
200.000+ views

'Christian Horner keert mogelijk als F1-teambaas terug in 2026'

  • 18 augustus
 Steiner ziet Verstappen na 2026 naar Mercedes gaan: 'Meerjarig contract'
75.000+ views

Steiner ziet Verstappen na 2026 naar Mercedes gaan: 'Meerjarig contract'

  • 13 augustus
 Mayländer over relatie met Verstappen: 'Vraagt dan of het de volgende keer anders kan'
75.000+ views

Mayländer over relatie met Verstappen: 'Vraagt dan of het de volgende keer anders kan'

  • 21 augustus
 Opvallende foto Verstappen roept vragen op, Herbert over Verstappen: 'Haat het te zeggen' | GPFans Recap
75.000+ views

Opvallende foto Verstappen roept vragen op, Herbert over Verstappen: 'Haat het te zeggen' | GPFans Recap

  • 11 augustus
 Dit is de windtunneltijd van de teams tijdens de tweede seizoenshelft van 2025
75.000+ views

Dit is de windtunneltijd van de teams tijdens de tweede seizoenshelft van 2025

  • 25 augustus
 Russell krijgt advies te vertrekken bij Mercedes en te tekenen bij F1-rivaal
50.000+ views

Russell krijgt advies te vertrekken bij Mercedes en te tekenen bij F1-rivaal

  • 19 augustus

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x