Na de drie vrije trainingen gaat om 15:00 uur de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Nederland in Zandvoort beginnen. Het lijkt een zonnige en droge aangelegenheid te worden voor Max Verstappen en zijn team, waarbij McLaren als grote favoriet aan de sessie gaat beginnen. Blijf via dit liveblog op de hoogte.

LIVE | Kwalificatie Dutch Grand Prix: om 15:00 uur begint de sessie Sorteer op: Laatste Oudste Einde liveblog Dit is het einde van het liveblog. Morgen zijn we weer terug, tot dan! Verstappen Verstappen blijft op P3 en dus pakt Piastri pole voor Norris en Verstappen. Hadjar heel knap naar P4, voor Russell, Leclerc, Hamilton, Lawson, Sainz en Alonso. Russell Russell weet zich niet te verbeteren en blijft hangen op P4. Leclerc Leclerc gaat naar P5, Hamilton naar P6. Norris vs Piastri Norris en Piastri noteren hun tijd in het gevecht om pole. Norris weet niet over Piastri te gaan, waardoor Norris dus op het moment dat het moet toch weer op P2 gaat eindigen. Tweede run Q3 De tweede runs in Q3 gaan beginnen en Piastri en Norris gaan straks als eerste hun laatste run beginnen. De rest is nu ook buiten. Eerste run Q3 Na de eerste run in Q3 staat Piastri op P1, voor Norris, Verstappen, Russell, Hamilton, Leclerc, Hadjar, Alonso, Sainz en Lawson. Verstappen Verstappen heeft ook zijn eerste tijd in Q3 op het bord staan en gaat naar P3. Hij is sneller dan Russell, maar 0.386 seconden naar Norris en P Russell Russell gaa naar P3 en lijkt daar ook de favoriet voor te zijn. Hij blijft Leclerc, Hadjar en Alonso voor. Verstappen begint nu aan zijn rondje. Eerste tijden McLaren Piastri en Norris noteren hun eerste tijd in Q3, en Piastri blijkt 0.012 seconden sneller te zijn dan Norris. McLaren McLaren voert met Norris en Piastri het veld aan voor de eerste run in Q3. Q3 begonnen Q3 is onderweg in Zandvoort. Piastri, Norris, Verstappen, Hamilton, Leclerc, Russell, Alonso, Lawson, Hadjar en Sainz gaan strijden om pole, alhoewel het waarschijnlijk vooral tussen Norris en Piastri gaat. Uitvallers Q2 Tsunoda en Antonelli Grootste teleurstellingen na Q2: Tsunoda en vooral Antonelli op P11. Ook Albon zal op P15 niet blij zijn. Einde Q2 Q2 zit erop. Antonelli, Tsunoda, Bortoleto, Gasly en Albon zijn klaar na deze sessie. Laad meer

