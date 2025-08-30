LIVE (gesloten) | Kwalificatie Dutch Grand Prix: Piastri pakt pole, Verstappen derde
LIVE (gesloten) | Kwalificatie Dutch Grand Prix: Piastri pakt pole, Verstappen derde
Na de drie vrije trainingen gaat om 15:00 uur de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Nederland in Zandvoort beginnen. Het lijkt een zonnige en droge aangelegenheid te worden voor Max Verstappen en zijn team, waarbij McLaren als grote favoriet aan de sessie gaat beginnen. Blijf via dit liveblog op de hoogte.
LIVE | Kwalificatie Dutch Grand Prix: om 15:00 uur begint de sessie
Einde liveblog
Dit is het einde van het liveblog. Morgen zijn we weer terug, tot dan!
Verstappen
Verstappen blijft op P3 en dus pakt Piastri pole voor Norris en Verstappen. Hadjar heel knap naar P4, voor Russell, Leclerc, Hamilton, Lawson, Sainz en Alonso.
Russell
Russell weet zich niet te verbeteren en blijft hangen op P4.
Leclerc
Leclerc gaat naar P5, Hamilton naar P6.
Norris vs Piastri
Norris en Piastri noteren hun tijd in het gevecht om pole. Norris weet niet over Piastri te gaan, waardoor Norris dus op het moment dat het moet toch weer op P2 gaat eindigen.
Tweede run Q3
De tweede runs in Q3 gaan beginnen en Piastri en Norris gaan straks als eerste hun laatste run beginnen. De rest is nu ook buiten.
Eerste run Q3
Na de eerste run in Q3 staat Piastri op P1, voor Norris, Verstappen, Russell, Hamilton, Leclerc, Hadjar, Alonso, Sainz en Lawson.
Verstappen
Verstappen heeft ook zijn eerste tijd in Q3 op het bord staan en gaat naar P3. Hij is sneller dan Russell, maar 0.386 seconden naar Norris en P
Russell
Russell gaa naar P3 en lijkt daar ook de favoriet voor te zijn. Hij blijft Leclerc, Hadjar en Alonso voor. Verstappen begint nu aan zijn rondje.
Eerste tijden McLaren
Piastri en Norris noteren hun eerste tijd in Q3, en Piastri blijkt 0.012 seconden sneller te zijn dan Norris.
McLaren
McLaren voert met Norris en Piastri het veld aan voor de eerste run in Q3.
Q3 begonnen
Q3 is onderweg in Zandvoort. Piastri, Norris, Verstappen, Hamilton, Leclerc, Russell, Alonso, Lawson, Hadjar en Sainz gaan strijden om pole, alhoewel het waarschijnlijk vooral tussen Norris en Piastri gaat.
Uitvallers Q2
Tsunoda en Antonelli
Grootste teleurstellingen na Q2: Tsunoda en vooral Antonelli op P11. Ook Albon zal op P15 niet blij zijn.
Einde Q2
Q2 zit erop. Antonelli, Tsunoda, Bortoleto, Gasly en Albon zijn klaar na deze sessie.
Gerelateerd
Net binnen
Verstappen ziet Piastri pole pakken tijdens kwalificatie op Zandvoort
- 20 minuten geleden
Verstappen trekt alles uit de kast en pakt P3: "Het beste gevoel van dit weekend"
- 8 minuten geleden
Vos breekt in op Circuit Zandvoort voor bezoekje aan kwalificatie
- 42 minuten geleden
Directeur Zandvoort reageert op verzoek van eigen bocht Verstappen
- 50 minuten geleden
- 2
Verstappen komt met duidelijk statement in Zandvoort: "Zeg alleen wat ik wil"
- 1 uur geleden
Waar kun je buiten het circuit een feestje bouwen als fan?
- 1 uur geleden
Veel gelezen
'Christian Horner keert mogelijk als F1-teambaas terug in 2026'
- 18 augustus
Steiner ziet Verstappen na 2026 naar Mercedes gaan: 'Meerjarig contract'
- 13 augustus
Mayländer over relatie met Verstappen: 'Vraagt dan of het de volgende keer anders kan'
- 21 augustus
Opvallende foto Verstappen roept vragen op, Herbert over Verstappen: 'Haat het te zeggen' | GPFans Recap
- 11 augustus
Dit is de windtunneltijd van de teams tijdens de tweede seizoenshelft van 2025
- 25 augustus
Russell krijgt advies te vertrekken bij Mercedes en te tekenen bij F1-rivaal
- 19 augustus