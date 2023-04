Jeen Grievink

Vrijdag 21 april 2023 13:31

Het Formule 1-team van Mercedes heeft vanwege de tegenvallende prestaties besloten een reorganisatie door te voeren. Chief Technical Officer James Allison keert hierdoor terug in zijn rol als technisch directeur, een functie die hij eerder ook al bekleedde bij het team van Mercedes. Teambaas Toto Wolff heeft dit bevestigd.

Het seizoen van 2023 verloopt wederom niet zoals gehoopt voor Mercedes. Nadat de Zilverpijlen vorig jaar volledig door het ijs zakten, had men de hoop dit seizoen weer terug te kunnen keren naar de top. Daar komt vooralsnog niets van terecht, want de achterstand op koploper Red Bull Racing is gigantisch. Daarnaast heeft Mercedes haar handen vol aan Ferrari en met name Aston Martin. De Duitse renstal heeft daarom besloten het roer intern om te gooien en grijpt terug naar Allison als technisch directeur. De 55-jarige Brit vervulde deze functie al tussen 2017 en 2021, maar besloot daarna een stap naar de achtergrond te willen doen.

Banenruil tussen Allison en Elliott

Allison was tot nu Chief Technical Officer, kortweg CTO en had zijn oude rol als technisch directeur over gedragen aan Mike Elliott. De twee zijn echter samen tot de conclusie gekomen dat het beter zou zijn voor Mercedes als ze van baan zouden ruilen. Allison keert dus weer terug in de rol van technisch directeur, terwijl Ellitot de taken van CTO op zich neemt. Dit is geen ingreep van hogerhand geweest, zo benadrukt Wolff in gesprek met Motorsport.com. "Mike Elliott heeft dit proces gestart. Dus we hebben de rollen omgedraaid. Mike is nu de CTO, omdat hij een briljante wetenschappelijke geest heeft. En James Allison is teruggekeerd naar zijn positie als technisch directeur en rapporteert aan Mike."

Elliott kwam zelf met voorstel

De teambaas vervolgt: "Mike oordeelde dat, en dat is terugblikkend zeer bewonderenswaardig, we in James een gladiator in het veld hebben en dat zijn troepen voor hem door het vuur zouden gaan. Mike kwam tot de conclusie dat de manier waarop hij dingen aanpakt en zijn vaardighedenpakket beter tot hun recht komen bij de verdere ontwikkeling van de organisatie: van technische capaciteiten tot menselijke capaciteiten en het opzetten van een structuur die nog vele jaren succesvol kan zijn."