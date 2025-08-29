Max Verstappen (27) maakte een zeldzame fout na afloop van de eerste vrije training in Zandvoort. De viervoudig wereldkampioen deed aan het einde van de sessie nog even een proefstart, maar daar ging het mis. Verstappen verslikte zich bij de eerste bocht en kwam vast te zitten in het grind. Hij moest uitstappen en begon vervolgens met z'n handen in het grind te graaien. Social media vraagt zich af wat Verstappen daar nou precies deed.

Wie zien het zelden: Verstappen die een fout maakt. Het gebeurde nota bene voor eigen publiek op Zandvoort. De Nederlander had al geen bevredigende training achter de rug - met een zesde tijd op flinke afstand van de McLaren's - en belandde vervolgens ook nog in het grind. Dit gebeurde na afloop van de training. Verstappen zette zijn Red Bull op het rechte stuk voor een proefstart, maar vergaloppeerde zich bij de uitvoering. Hij gleed het grind in en kwam vlak voor de bandenstapels tot stilstand. De Red Bull zat muurvast en Verstappen moest noodgedwongen uitstappen. Vervolgens deed hij iets wat voor de nodige vraagtekens zorgde op social media.

Verstappen graaft in het grind na zeldzame fout in Zandvoort

Verstappen klom uit zijn auto, liep naar de zijkant en begon met zijn handen in het grind te graven. Vervolgens stak hij zijn hand achter de Pirelli-band. Wat hij precies deed, is niet helemaal duidelijk, maar het werd op social media uitvoerig besproken. "Bro is gewoon door het grind aan het graven", zo schreef iemand. "Ik snap het niet", zo klonk het in een andere reactie. "Het is vreemd", laat weer een ander weten. In andere reacties wordt vooral gekeken naar de oorzaak van het incident en wordt er geconcludeerd dat dit soms de beste overkomt. Hieronder een greep uit alle reacties op X.

