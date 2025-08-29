close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
social

Verstappen proost met biertje vlak voor aanvang vrije training in Zandvoort

Verstappen proost met biertje vlak voor aanvang vrije training in Zandvoort

Jeen Grievink
social

Het Formule 1-weekend in Zandvoort staat op het punt van beginnen, nu de eerste vrije training voor de deur staat. Toch weerhield dit Verstappen niet om nog even een biertje te nuttigen. Dit deed hij echter niet zonder reden. Verstappen proostte op de opening van Café de Pitstraat op Circuit Zandvoort.

De eerste vrije training op Zandvoort gaat om 12:30 uur van start, maar Verstappen plaatste het einde van de ochtend nog even wat foto's op zijn Instagram waarop te zien is hoe hij een biertje tapt en proost op de opening van Café de Pitstraat op Circuit Zandvoort. Wie denkt dat Verstappen wellicht beschonken achter het stuur van zijn RB21 stapt, heeft het mis. Verstappen dronk namelijk een 0.0% alcohol biertje van Heineken, zo is te zien op de beelden. Een verstandige keuze, want Verstappen zal dit weekend zijn volle focus nodig hebben als hij de strijd - voor eigen publiek - moet aangaan met de beide McLaren's.

Horner geeft like op Instagram-bericht Verstappen

Verstappen plaatste de beelden dus op Instagram en dat leverde in een kort tijdsbestek al de nodige likes en reacties op. Zo werden de foto's al geliked door onder meer moeder Sophie Kumpen, Red Bull Racing, Robert Doornbos en Tom Coronel. Laatstgenoemde plaatst ook een comment bij het bericht. "Krijg hier dorst van tot zo", schreef Coronel. Wie ook een like achter liet op de foto van Verstappen, was voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner.

Gerelateerd

Net binnen

LIVE | Eerste vrije training Dutch Grand Prix: volg hier alle ontwikkelingen vanuit Zandvoort
Liveblog VT1

LIVE | Eerste vrije training Dutch Grand Prix: volg hier alle ontwikkelingen vanuit Zandvoort

  • 30 minuten geleden
LIVE | F1 in Zandvoort: De eerste vrije training gaat om 12:30 uur van start
LIVE!

LIVE | F1 in Zandvoort: De eerste vrije training gaat om 12:30 uur van start

  • Vandaag 08:36
  • 2
 Met de trein naar de F1 in Zandvoort: wat kost dat en zó krijg je korting
OV F1 Zandvoort

Met de trein naar de F1 in Zandvoort: wat kost dat en zó krijg je korting

  • 8 minuten geleden
Marko ontkracht geruchten over Palou:
Red Bull

Marko ontkracht geruchten over Palou: "Dat is niet waar"

  • 44 minuten geleden
Verstappen proost met biertje vlak voor aanvang vrije training in Zandvoort
Max Verstappen

Verstappen proost met biertje vlak voor aanvang vrije training in Zandvoort

  • 1 uur geleden
Viaplay pakt in Zandvoort uit met zeldzaam interview vader en zoon Verstappen
Max en Jos

Viaplay pakt in Zandvoort uit met zeldzaam interview vader en zoon Verstappen

  • 1 uur geleden
  • 1
Meer nieuws

Veel gelezen

'Christian Horner keert mogelijk als F1-teambaas terug in 2026'
200.000+ views

'Christian Horner keert mogelijk als F1-teambaas terug in 2026'

  • 18 augustus
 Organisator GP van Singapore bekent schuld aan omkoping: F1-weekend niet in gevaar
150.000+ views

Organisator GP van Singapore bekent schuld aan omkoping: F1-weekend niet in gevaar

  • 9 augustus
 Steiner ziet Verstappen na 2026 naar Mercedes gaan: 'Meerjarig contract'
75.000+ views

Steiner ziet Verstappen na 2026 naar Mercedes gaan: 'Meerjarig contract'

  • 13 augustus
 Mayländer over relatie met Verstappen: 'Vraagt dan of het de volgende keer anders kan'
75.000+ views

Mayländer over relatie met Verstappen: 'Vraagt dan of het de volgende keer anders kan'

  • 21 augustus
 Opvallende foto Verstappen roept vragen op, Herbert over Verstappen: 'Haat het te zeggen' | GPFans Recap
75.000+ views

Opvallende foto Verstappen roept vragen op, Herbert over Verstappen: 'Haat het te zeggen' | GPFans Recap

  • 11 augustus
 Dit is de windtunneltijd van de teams tijdens de tweede seizoenshelft van 2025
75.000+ views

Dit is de windtunneltijd van de teams tijdens de tweede seizoenshelft van 2025

  • 25 augustus

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x