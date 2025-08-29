Het Formule 1-weekend in Zandvoort staat op het punt van beginnen, nu de eerste vrije training voor de deur staat. Toch weerhield dit Verstappen niet om nog even een biertje te nuttigen. Dit deed hij echter niet zonder reden. Verstappen proostte op de opening van Café de Pitstraat op Circuit Zandvoort.

De eerste vrije training op Zandvoort gaat om 12:30 uur van start, maar Verstappen plaatste het einde van de ochtend nog even wat foto's op zijn Instagram waarop te zien is hoe hij een biertje tapt en proost op de opening van Café de Pitstraat op Circuit Zandvoort. Wie denkt dat Verstappen wellicht beschonken achter het stuur van zijn RB21 stapt, heeft het mis. Verstappen dronk namelijk een 0.0% alcohol biertje van Heineken, zo is te zien op de beelden. Een verstandige keuze, want Verstappen zal dit weekend zijn volle focus nodig hebben als hij de strijd - voor eigen publiek - moet aangaan met de beide McLaren's.

Artikel gaat verder onder video

Horner geeft like op Instagram-bericht Verstappen

Verstappen plaatste de beelden dus op Instagram en dat leverde in een kort tijdsbestek al de nodige likes en reacties op. Zo werden de foto's al geliked door onder meer moeder Sophie Kumpen, Red Bull Racing, Robert Doornbos en Tom Coronel. Laatstgenoemde plaatst ook een comment bij het bericht. "Krijg hier dorst van tot zo", schreef Coronel. Wie ook een like achter liet op de foto van Verstappen, was voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner.

Gerelateerd