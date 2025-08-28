René Lammers voegt zich bij managementbureau Fernando Alonso

Goed nieuws voor René Lammers vlak voor het weekend van de F1 Grand Prix van Nederland in Zandvoort: de zeventienjarige zoon van Jan Lammers heeft zich aangesloten bij A14 Management, het bedrijf van Fernando Alonso dat de belangen van veel coureurs wil vertegenwoordigen.

Fernando Alonso heeft onder meer Gabriel Bortoleto in zijn managementbureau zitten, maar daar is René Lammers dus nu aan toegevoegd. Lammers is momenteel actief in de Spaanse Formule 4 namens MP Motorsport. Daar staat de teller op twee zeges, wat hem een derde plaats in het kampioen oplevert. Nu sluit René Lammers dus aan bij het agentschap van Alonso.

Artikel gaat verder onder video

Reactie Lammers

Lammers reageerde ook op het aansluiten bij A14 Management. “Deel uitmaken van de A14-familie is niet alleen een geweldige kans voor mij in de motorsport, maar het betekent ook dat ik deel ga uitmaken van een gemeenschap met dezelfde passie, visie en drang naar uitmuntendheid, wat mij en mijn team zal helpen om in de toekomst geweldige dingen te bereiken.”

💥BREAKING NEWS:



A14 Management is pleased to announce that @ReneLammers3 has joined the company:



René Lammers is a 17 years old Dutch racing driver currently competing for MP Motorsport in the Spanish F4 championship. pic.twitter.com/a7U0KqAuWy — A14 Management (@A14Management) August 28, 2025

Gerelateerd