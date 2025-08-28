René Lammers voegt zich bij managementbureau Fernando Alonso
René Lammers voegt zich bij managementbureau Fernando Alonso
Goed nieuws voor René Lammers vlak voor het weekend van de F1 Grand Prix van Nederland in Zandvoort: de zeventienjarige zoon van Jan Lammers heeft zich aangesloten bij A14 Management, het bedrijf van Fernando Alonso dat de belangen van veel coureurs wil vertegenwoordigen.
Fernando Alonso heeft onder meer Gabriel Bortoleto in zijn managementbureau zitten, maar daar is René Lammers dus nu aan toegevoegd. Lammers is momenteel actief in de Spaanse Formule 4 namens MP Motorsport. Daar staat de teller op twee zeges, wat hem een derde plaats in het kampioen oplevert. Nu sluit René Lammers dus aan bij het agentschap van Alonso.
Reactie Lammers
Lammers reageerde ook op het aansluiten bij A14 Management. “Deel uitmaken van de A14-familie is niet alleen een geweldige kans voor mij in de motorsport, maar het betekent ook dat ik deel ga uitmaken van een gemeenschap met dezelfde passie, visie en drang naar uitmuntendheid, wat mij en mijn team zal helpen om in de toekomst geweldige dingen te bereiken.”
Gerelateerd
Net binnen
Tsunoda over contractsituatie bij Red Bull: 'Dat hebben we samen afgesproken'
- Zojuist
René Lammers voegt zich bij managementbureau Fernando Alonso
- 17 minuten geleden
Verstappen tegen kinderen zusje Victoria: 'Ga maar tennissen of voetballen'
- 41 minuten geleden
LIVE | F1 in Zandvoort: Verstappen bevestigt appje aan Pérez
- Vandaag 16:09
Hamilton over nieuwe reglementen 2026: 'Niemand is ooit tevreden in deze sport'
- 1 uur geleden
Max Verstappen reageert op aangepaste F1-regels in Zandvoort | GPFans News
- 1 uur geleden
Veel gelezen
'Christian Horner keert mogelijk als F1-teambaas terug in 2026'
- 18 augustus
Organisator GP van Singapore bekent schuld aan omkoping: F1-weekend niet in gevaar
- 9 augustus
Steiner ziet Verstappen na 2026 naar Mercedes gaan: 'Meerjarig contract'
- 13 augustus
Mayländer over relatie met Verstappen: 'Vraagt dan of het de volgende keer anders kan'
- 21 augustus
Opvallende foto Verstappen roept vragen op, Herbert over Verstappen: 'Haat het te zeggen' | GPFans Recap
- 11 augustus
Hamilton komt met grote aankondiging, 'Verstappen en Piquet doen opvallende aankoop' | GPFans Recap
- 8 augustus