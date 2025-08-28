In Zandvoort staat dit weekend de F1 Dutch Grand Prix op het programma, maar bezoekers van het evenement moeten sterk rekening houden met een waterballet. Met name op de vrijdag wordt er in middag flink wat regen - en eventueel ook onweer - verwacht. Weeronline waarschuwt dan ook dat de vrije training mogelijk wordt uitgesteld.

Circuit Zandvoort ligt pal aan de Noordzee en dat maakt het weer er net zo grillig als de duinen waarop het circuit is gebouwd. Voor het F1-raceweekend van 29 tot en met 31 augustus 2025 voorspellen meteorologen een wisselvallig en koeler weekend dan je misschien van augustus zou verwachten. Sterker nog: bij Weeronline houden ze er rekening mee dat de eerste vrije training wordt uitgesteld. "Vrijdagochtend is het waarschijnlijk grotendeels droog, maar eind van de ochtend en aan het begin van de middag trekt vanuit het zuidwesten een aantal buien over het Circuit van Zandvoort. Dit kunnen behoorlijk stevige buien zijn met veel neerslag, onweer en windstoten. Bij een vrij krachtige wind wordt het ongeveer 20 graden", zo laat de meteorologische dienst weten op haar website.

Artikel gaat verder onder video

F1 in Zandvoort onder druk op vrijdag wegens dreiging van regen

De eerste vrije training, die gepland staat van 12:30 tot 13:30 uur, staat door de huidige weersverwachting flink onder druk. "Het zou kunnen dat deze training uitloopt of zelfs wordt uitgesteld als inderdaad sprake is van stevige (onweers)buien", aldus Weeronline, dat minder problemen verwacht bij aanvang van de tweede vrije training. "Tijdens de tweede training van 16:00 tot 17:00 uur zijn de buien waarschijnlijk naar het noordoosten wegtrokken en is het droog met een mix van wolken en zon. De zuiden- tot zuidwestenwind is dan nog steeds vrij krachtig, 5 Bft, en bovendien vlagerig." Verderop in het weekend houd de kans op regen aan, maar zullen de omstandigheden naar verwachting niet zo heftig zijn als op de vrijdag.

Gerelateerd