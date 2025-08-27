Yuki Tsunoda kookt met Gordon Ramsay: een samenwerking die te mooi is om waar te zijn
Yuki Tsunoda heeft een nieuwe, opvallende samenwerking aangekondigd. De Japanner sloeg de handen ineen met topchef Gordon Ramsay en werd officieel benoemd tot ambassadeur van kookmerk HexClad.
De Red Bull-coureur staat bekend als groot liefhebber van lekker eten en praat vaak openlijk over gerechten tijdens persmomenten. Toen hij in 2022 van Groot-Brittannië naar Italië verhuisde, grapte hij bijvoorbeeld dat het betere eten en weer hem "meer energie" gaven. Zijn liefde voor eten gaat echter veel verder. "Ik weet niet waarom ik deze passie voor eten heb", zei Tsunoda eerder tegen de officiële website van Red Bull.
Japanse cultuur zorgt voor liefde
Daarna vervolgt de teamgenoot van Verstappen: "Ik denk dat het een groot deel is omdat ik Japans ben. Toen ik naar Europa kwam, maakte ik kennis met allerlei wereldkeukens. Maar ik realiseerde me al snel hoe goed Japans eten eigenlijk is en dat ik het miste. Dus probeerde ik lekkere, kwalitatieve Japanse gerechten in Europa te vinden, en dat was het begin."
Toekomstdroom naast Formule 1
Naast zijn doel om wereldkampioen Formule 1 te worden, heeft Tsunoda in 2023 nog een ander toekomstplan gedeeld: het openen van een eigen restaurant. "Ik hou al van eten sinds ik een kind was en mijn motivatie hing vaak af van de kwaliteit van het eten dat ik die dag kreeg. Het is vreemd, want ik denk niet dat het van mijn ouders komt, het was gewoon mijn eigen interesse. Nog steeds is Japans eten mijn favoriet, maar ik geniet ook van andere keukens, vooral Italiaans en Mexicaans. Vooral taco’s."
Steak voor Ramsay
Het partnerschap met HexClad werd wereldkundig gemaakt via een Instagram-video, waar Tsunoda een steak bereidde voor Ramsay, de chef-kok met in totaal 17 Michelin-sterren. De beelden werden massaal opgepakt door fans, die de samenwerking als typisch Yuki omschreven. Reacties als "Oh dit is perfect" en "Ik wist niet dat ik een tv-show met Yuki en Gordon Ramsay nodig had, maar hier gaan we" stroomden binnen. Zijn voormalige trainer Michael Italiano grapte ondertussen: "Er is geen manier dat jij dat vlees hebt gekookt. Ziet er veel te goed uit."
