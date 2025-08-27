De strijd om de wereldtitel in 2025 tussen Lando Norris en Oscar Piastri houdt niet alleen de Formule 1-fans bezig, maar ook de oud-wereldkampioen Alan Jones. De Australiër herhaalt zijn harde oordeel over Norris en ziet vooral voordelen voor zijn landgenoot Piastri.

Al eerder noemde Jones de McLaren-coureur "mentaal zwak", en in een nieuw interview trekt hij die lijn door. "In termen van mentaliteit heeft hij [Piastri] een voordeel op Lando", zegt de wereldkampioen van 1980 tegen RTL/ntv en sport.de. "Ik denk dat Lando mentaal een beetje zwak is."

Geen kwetsbare geheimen onthullen

Jones stelt dat Norris de slag om het hoofd al verloren had toen hij openlijk sprak over mentale problemen. "Iedereen die toegeeft dat hij een lichte mentale kwestie heeft, heeft al verloren voordat hij überhaupt begint. Je moet heel gefocust blijven, niemand iets vertellen en geen geheimen onthullen."

Piastri versus Norris in titelstrijd

Met nog tien races te gaan is het verschil in de WK-stand klein: Piastri leidt momenteel met negen punten voorsprong op Norris. Opvallend genoeg leek Norris met drie zeges in de laatste vier races juist aan momentum te winnen. Toch ziet Jones vooral kansen voor Piastri, die bezig is aan zijn derde seizoen in de Formule 1. Over de Australiër zegt Jones: "Hij [Piastri] kan het dit jaar gewoon doen, daar is geen twijfel over. Uiteindelijk is je teamgenoot de eerste die je moet verslaan. En zijn teamgenoot is zwak."

Vergelijking tussen de teamgenoten

Dat Norris keihard voor zichzelf is, is geen geheim. Hij heeft in het verleden openlijk gesproken over zijn mentale gezondheid en werkt al langere tijd aan dat aspect. Tegelijkertijd valt Piastri op door zijn stille, zakelijke manier van doen. Jones: "Wellicht is hij slimmer in de zin dat hij aan zijn eigen kant van de garage blijft. Hij bemoeit zich niet met politiek, hij is een man van weinig woorden. Misschien handelt hij psychologisch gewoon verstandiger."

