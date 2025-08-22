close global

Franco Colapinto, Yuki Tsunoda

Montoya denkt aan Tsunoda als vervanger Colapinto: "Een hoop fouten gemaakt"

Montoya denkt aan Tsunoda als vervanger Colapinto: "Een hoop fouten gemaakt"

Brian Van Hinthum
Franco Colapinto, Yuki Tsunoda

De laatste weken zwengelen de geruchten rondom Franco Colapinto steeds meer en meer aan. De Argentijn zit op de schopstoel bij Alpine, waar hij behoorlijk tegenvallende resultaten levert. Juan Pablo Montoya denkt alvast na over een mogelijke vervanger: Yuki Tsunoda.

De jonge Argentijn maakte vorig jaar nog zoveel indruk bij Williams, waar hij tijdelijk Logan Sargeant verving en meteen WK-punten wist te scoren. Ondanks zijn sterke prestaties en de steun van sponsoren koos het Britse team uiteindelijk voor Carlos Sainz. Bij Alpine kreeg hij als reservecoureur een kans en mocht hij al snel instappen voor Jack Doohan. Een groot succes is het echter nog niet geworden. Ook tijdens de laatste Grand Prix van Hongarije startte hij als veertiende, maar zakte verder weg naar de achttiende plaats.

Pérez en Bottas

Volgens verschillende recente berichtenis er een reële kans dat de Argentijn na dit seizoen zijn stoeltje verliest. Het team zou namelijk al naar alternatieven kijken, waaronder Sergio Pérez en Valtteri Bottas. Bottas lijkt echter al een contract getekend te hebben bij Cadillac voor een terugkeer in 2026, waardoor hij minder waarschijnlijk is voor Alpine. Ook Pérez, die eerder bij Red Bull Racing vertrok, wordt continue genoemd als kandidaat voor een toekomstige zet bij het nieuwe team van Cadillac. Nu wordt er echter nóg een nieuwe optie opgegooid.

Tsunoda een optie

Volgens Montoya is het namelijk zo dat het zo dat de bij Red Bull op de schopstoel zittende Tsunoda een goede optie zou zijn: "De vraag is of Alpine hem wil houden. Als ze dat niet willen, wie halen ze dan? Is het beter om Colapinto te lozen en een coureur als Yuki te halen?", vraagt hij zich af bij Casas De Apuestas. "Het is de enorme vraag. Franco Colapinto heeft het zwaar op dit moment. Hij deed het geweldig in de Williams, maar heeft een hoop fouten gemaakt. Hij was ontzettend snel. Gasly, aan de andere kant, is enorm goed. Colapinto zijn resultaten naast die van Jack Doohan? Die zijn behoorlijk hetzelfde", zo besluit hij.

