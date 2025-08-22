Montoya denkt aan Tsunoda als vervanger Colapinto: "Een hoop fouten gemaakt"
Montoya denkt aan Tsunoda als vervanger Colapinto: "Een hoop fouten gemaakt"
De laatste weken zwengelen de geruchten rondom Franco Colapinto steeds meer en meer aan. De Argentijn zit op de schopstoel bij Alpine, waar hij behoorlijk tegenvallende resultaten levert. Juan Pablo Montoya denkt alvast na over een mogelijke vervanger: Yuki Tsunoda.
De jonge Argentijn maakte vorig jaar nog zoveel indruk bij Williams, waar hij tijdelijk Logan Sargeant verving en meteen WK-punten wist te scoren. Ondanks zijn sterke prestaties en de steun van sponsoren koos het Britse team uiteindelijk voor Carlos Sainz. Bij Alpine kreeg hij als reservecoureur een kans en mocht hij al snel instappen voor Jack Doohan. Een groot succes is het echter nog niet geworden. Ook tijdens de laatste Grand Prix van Hongarije startte hij als veertiende, maar zakte verder weg naar de achttiende plaats.
Pérez en Bottas
Volgens verschillende recente berichtenis er een reële kans dat de Argentijn na dit seizoen zijn stoeltje verliest. Het team zou namelijk al naar alternatieven kijken, waaronder Sergio Pérez en Valtteri Bottas. Bottas lijkt echter al een contract getekend te hebben bij Cadillac voor een terugkeer in 2026, waardoor hij minder waarschijnlijk is voor Alpine. Ook Pérez, die eerder bij Red Bull Racing vertrok, wordt continue genoemd als kandidaat voor een toekomstige zet bij het nieuwe team van Cadillac. Nu wordt er echter nóg een nieuwe optie opgegooid.
Tsunoda een optie
Volgens Montoya is het namelijk zo dat het zo dat de bij Red Bull op de schopstoel zittende Tsunoda een goede optie zou zijn: "De vraag is of Alpine hem wil houden. Als ze dat niet willen, wie halen ze dan? Is het beter om Colapinto te lozen en een coureur als Yuki te halen?", vraagt hij zich af bij Casas De Apuestas. "Het is de enorme vraag. Franco Colapinto heeft het zwaar op dit moment. Hij deed het geweldig in de Williams, maar heeft een hoop fouten gemaakt. Hij was ontzettend snel. Gasly, aan de andere kant, is enorm goed. Colapinto zijn resultaten naast die van Jack Doohan? Die zijn behoorlijk hetzelfde", zo besluit hij.
Gerelateerd
Net binnen
Pérez moet nog even wennen aan zomervakantie zonder F1: 'Duurt lang'
- 19 minuten geleden
Montoya denkt aan Tsunoda als vervanger Colapinto: "Een hoop fouten gemaakt"
- 54 minuten geleden
Voormalig fysio Verstappen blikt terug op afscheid: "Er waren wat tranen, van ons allebei"
- 1 uur geleden
Wolff blijft achter Antonelli staan: "Dit is onderdeel van het proces"
- 2 uur geleden
Zakenman mikt op F1-comeback Caterham met investering van honderden miljoenen
- 2 uur geleden
FIA wijzigt regels: gridstraffen moeten binnen twaalf maanden worden uitgezeten
- 3 uur geleden
- 1
Veel gelezen
'Christian Horner keert mogelijk als F1-teambaas terug in 2026'
- 18 augustus
Organisator GP van Singapore bekent schuld aan omkoping: F1-weekend niet in gevaar
- 9 augustus
Mekies werd 'verrast' door Verstappen bij Red Bull: 'Dat ontdek je dan ineens...'
- 6 augustus
Stand constructeurs na GP Hongarije: Red Bull ziet Ferrari en Mercedes flink uitlopen
- 4 augustus
Steiner ziet Verstappen na 2026 naar Mercedes gaan: 'Meerjarig contract'
- 13 augustus
Opvallende foto Verstappen roept vragen op, Herbert over Verstappen: 'Haat het te zeggen' | GPFans Recap
- 11 augustus