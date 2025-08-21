Met zijn 44 jaar is Fernando Alonso de oudste coureur in de Formule 1 sinds Graham Hill, maar de Spaanse veteraan maakt duidelijk dat hij zich niet druk maakt om de meningen van jongere fans. Volgens Alonso draait alles om prestaties op de baan, niet om populariteit.

Alonso, die in 2001 zijn debuut maakte en in 2005 en 2006 tweemaal wereldkampioen werd met Renault, benadrukt dat hij en collega Nico Hülkenberg geen aandacht besteden aan hoe de 'next-generation fans' naar hen kijken. "Eigenlijk kan het ons allebei niet zoveel schelen wat de jongere fans vinden," aldus Alonso. "Wij proberen gewoon races te winnen, met ons team samen te werken en prestaties te leveren."

Focus volledig bij het team

Volgens de Spanjaard hebben fans vaak geen volledig beeld van de werkelijke verschillen tussen de auto’s. "Als Nico en ik volgend jaar een winnende auto hebben en opeens acht races achter elkaar winnen, zullen mensen denken dat we ineens anders zijn gaan trainen of wonderbaarlijk beter zijn geworden. Dat is niet de realiteit. We trainen, eten, reizen en werken elke dag met de simulator om beter te worden. Onze focus ligt volledig bij het team, niet bij de perceptie van de fans."

Een lange carrière vol ups en downs

Hoewel Alonso sinds 2013 geen Grand Prix meer won (zijn laatste zege dateert van zijn tijd bij Ferrari) speelt hij sinds 2023 een belangrijke rol bij Aston Martin. Zijn contract loopt door tot 2026, wanneer hij 45 jaar oud zal zijn. Met de komst van de nieuwe reglementen en de Honda-motor hoopt het Brits-Japanse team dichter bij de top te komen. Alonso benadrukt dat dit geen afkeer van fans betekent: "Het klinkt misschien hard, maar we denken er gewoon niet aan of mensen doorhebben hoe goed of slecht we rijden. We houden van de fans, maar voor ons draait het om het werk voor het team en de technische aspecten van de sport."

Hülkenberg sluit zich aan

Ook Nico Hülkenberg, zelf inmiddels 37, behoort tot de ouderen op de grid. De Duitser haalde dit seizoen zijn eerste podium ooit tijdens de Britse Grand Prix op Silverstone. Toch relativeert ook hij de rol van leeftijd in succes: "Ik denk dat er geen enkel verband is tussen leeftijd en resultaten", zegt Hülkenberg. "Het hangt af van je auto, hoe je weekend verloopt en of alles klopt. Op Silverstone hadden wij gewoon het geluk dat alles in ons voordeel viel. Volgend weekend kan het weer totaal anders zijn."

