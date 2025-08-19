Erik Weijers, directeur Sport van Circuit Zandvoort, blikt terug op het moment dat Zandvoort nog een poging deed om de Dutch Grand Prix terug te halen. De FIA stond aanvankelijk niet direct achter een terugkeer en stelde een onmogelijke aanpassing aan de baan voor. Voormalig coureur Emanuele Pirro was echter laaiend enthousiast over de simulaties van de kombochten en kort daarna gaf de FIA alsnog groen licht.

In de podcast F1 aan Tafel blikt Weijers terug op de gesprekken die met de FIA werden gevoerd om de Grand Prix van Nederland terug te halen. Het circuit beschikte destijds nog niet over de juiste licenties. "We moesten natuurlijk een plan maken om Zandvoort weer naar Grade One-niveau te krijgen en om Zandvoort zo geschikt mogelijk te maken om ook te kunnen inhalen", vertelt Weijers. De inhaalmogelijkheden waren van doorslaggevend belang voor de FIA. De Formule 1 kwam zelf met een voorstel, maar dat was niet haalbaar voor het circuit. "De ideeën waar de Formule 1 zelf mee kwam was het rechte stuk 500 meter langer maken. Dat gaat natuurlijk niet, er ligt om het circuit beschermd natuur en Zandvoort om ons heen", aldus Weijers.

Artikel gaat verder onder video

FIA niet direct overtuigd van voorgestelde aanpassing

Met de aanpassing van de Hugenholtzbocht en de Arie Luyendykbocht werden er twee kombochten toegevoegd, en dat idee sloeg aan. "We kwamen in een zaal en alle grootheden zaten daar, inclusief nog Charlie Whiting die toen nog leefde en in de commissie zat, en al die circuitdirecteurs. We kregen niet meteen de handen op elkaar. Het was vooral Roland Bruynseraede, die het circuit al heel goed kende en ook inspecteur was van de FIA, die zei: dit kan gewoon."

Simulatie trok FIA over de streep

De presentatie werd ondersteund met een simulatie en dat overtuigde vooral Pirro, wat een domino-effect veroorzaakte. "Toen lieten we de simulatie zien en toen had je Emanuele Pirro, die ook in de commissie zit, echte racer. Die zei: ja jongens dit is fantastisch en die ging applaudisseren in die hele volle zaal bij de FIA van dit moeten we doen. Er werd niet meteen gezegd dit gaan we doen, maar kort daarna kregen we groen licht om dit te gaan aanleggen."

Gerelateerd