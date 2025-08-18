close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Max Verstappen,FIA,Red Bull,Belgium,2025

FIA neemt zorgen van Verstappen over nieuw tijdperk weg: 'Dat is zeker niet de bedoeling'

FIA neemt zorgen van Verstappen over nieuw tijdperk weg: 'Dat is zeker niet de bedoeling'

Max Verstappen,FIA,Red Bull,Belgium,2025

De FIA heeft een zorg van Max Verstappen en een paar van zijn collega's voor het seizoen 2026 en daarna weggenomen. Volgend jaar zijn er nieuwe reglementen met nieuwe motoren en dus ook auto's, en de Nederlander zag daarin een groot gevaar.

Het leek er namelijk op dat coureurs moesten gaan liften op rechte stukken om elektrische energie te verkrijgen of te besparen. Nikolas Tombazis, directeur van de single-seaters bij de FIA, stelt tegenover Motorsport.com dat de zorgen omtrent het liften op rechte stukken met deze nieuwe motoren, die vooral meer elektrisch vermogen nodig hebben, onterecht zijn. "Wat we niet willen, is een situatie waarin coureurs moeten liften. We willen er absoluut en onvoorwaardelijk voor zorgen dat ze niet hoeven te liften op bepaalde plekken of dat ze rare dingen met de beschikbare energie moeten doen. Als coureurs sneller moeten gaan, dan moet het draaien om pedal to the metal, zoals ze dat noemen."

FIA over nieuwe reglementen

Tombazis stelt dat de teams voor een uitdaging staan in 2026. "Als je meer elektrisch vermogen toevoegt en minder vermogen van de interne verbrandingsmotor - en als de batterij ook niet over de hele race leegloopt, dus als die niet voor meerdere ronden mee moet gaan - dan is duidelijk dat energiemanagement een grotere uitdaging wordt. Voor de fabrikanten die meedoen, bieden deze nieuwe auto's kansen om de batterijen en de elektrische systemen te ontwikkelen. Ik denk dat we volgend jaar wel wat innovatie aan de elektrische kant gaan zien en in mijn optiek is dat goed. Maar er zijn duidelijk nog enkele uitdagingen qua energiemanagement. De meeste klachten die we nu horen, hebben daar ook mee te maken."

Veranderingen volgens FIA nog op komst

De FIA stelt ook dat, daar waar de reglementen voor het merendeel wel vastliggen, het zeker nog mogelijk is dat er nog veranderingen op komst zijn. "Er zullen nog wel wat wijzigingen komen om de energie beter te managen en om ervoor te zorgen dat auto's niet vertragen op rechte stukken, dat ze rare dingen doen of dat er, laten we zeggen, onnatuurlijke dingen gebeuren." Tombazis gaat verder niet in op wat de vraagtekens momenteel zijn.

Gerelateerd

Max Verstappen Mercedes FIA Motorsport.com 2026 Nikolas Tombazis

Net binnen

Max Verstappen

Verstappen deelt beelden van vakantie: Nederlander geniet van waterpret

  • 37 minuten geleden
Het Wilhelmus

Wie mag dit jaar het Wilhelmus zingen voor de Dutch Grand Prix?

  • 1 uur geleden
  • 9
Max Verstappen

Brundle waarschuwt Red Bull: 'Max kan je niet heel seizoen dragen'

  • 2 uur geleden
  • 1
Colapinto <3 Blanco

Is dit de nieuwe mysterieuze vriendin van Franco Colapinto?

  • 3 uur geleden
  • 2
FIA over 2026

FIA neemt zorgen van Verstappen over nieuw tijdperk weg: 'Dat is zeker niet de bedoeling'

  • 3 uur geleden
Windtunnel Red Bull Racing

Waarom de verouderde windtunnel van Red Bull nu ineens een probleem is | GPFans Special

  • Vandaag 14:58
Meer nieuws

Veel gelezen

Strafpunten Formule 1: Leclerc krijgt na GP Hongarije eerste strafpunt sinds 2022
500.000+ views

Strafpunten Formule 1: Leclerc krijgt na GP Hongarije eerste strafpunt sinds 2022

  • 1 augustus
 Organisator GP van Singapore bekent schuld aan omkoping: F1-weekend niet in gevaar
150.000+ views

Organisator GP van Singapore bekent schuld aan omkoping: F1-weekend niet in gevaar

  • 9 augustus
 Mekies werd 'verrast' door Verstappen bij Red Bull: 'Dat ontdek je dan ineens...'
100.000+ views

Mekies werd 'verrast' door Verstappen bij Red Bull: 'Dat ontdek je dan ineens...'

  • 6 augustus
 Stand constructeurs na GP Hongarije: Red Bull ziet Ferrari en Mercedes flink uitlopen
100.000+ views

Stand constructeurs na GP Hongarije: Red Bull ziet Ferrari en Mercedes flink uitlopen

  • 4 augustus
 Red Bull Racing bevestigt: Lambiase dit weekend weer aanwezig in Hongarije
100.000+ views

Red Bull Racing bevestigt: Lambiase dit weekend weer aanwezig in Hongarije

  • 31 juli
 Gasly heeft andere mening dan Verstappen:
75.000+ views

Gasly heeft andere mening dan Verstappen: "Het heeft niks met racen te maken"

  • 1 augustus

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x