De FIA heeft een zorg van Max Verstappen en een paar van zijn collega's voor het seizoen 2026 en daarna weggenomen. Volgend jaar zijn er nieuwe reglementen met nieuwe motoren en dus ook auto's, en de Nederlander zag daarin een groot gevaar.

Het leek er namelijk op dat coureurs moesten gaan liften op rechte stukken om elektrische energie te verkrijgen of te besparen. Nikolas Tombazis, directeur van de single-seaters bij de FIA, stelt tegenover Motorsport.com dat de zorgen omtrent het liften op rechte stukken met deze nieuwe motoren, die vooral meer elektrisch vermogen nodig hebben, onterecht zijn. "Wat we niet willen, is een situatie waarin coureurs moeten liften. We willen er absoluut en onvoorwaardelijk voor zorgen dat ze niet hoeven te liften op bepaalde plekken of dat ze rare dingen met de beschikbare energie moeten doen. Als coureurs sneller moeten gaan, dan moet het draaien om pedal to the metal, zoals ze dat noemen."

Artikel gaat verder onder video

FIA over nieuwe reglementen

Tombazis stelt dat de teams voor een uitdaging staan in 2026. "Als je meer elektrisch vermogen toevoegt en minder vermogen van de interne verbrandingsmotor - en als de batterij ook niet over de hele race leegloopt, dus als die niet voor meerdere ronden mee moet gaan - dan is duidelijk dat energiemanagement een grotere uitdaging wordt. Voor de fabrikanten die meedoen, bieden deze nieuwe auto's kansen om de batterijen en de elektrische systemen te ontwikkelen. Ik denk dat we volgend jaar wel wat innovatie aan de elektrische kant gaan zien en in mijn optiek is dat goed. Maar er zijn duidelijk nog enkele uitdagingen qua energiemanagement. De meeste klachten die we nu horen, hebben daar ook mee te maken."

Veranderingen volgens FIA nog op komst

De FIA stelt ook dat, daar waar de reglementen voor het merendeel wel vastliggen, het zeker nog mogelijk is dat er nog veranderingen op komst zijn. "Er zullen nog wel wat wijzigingen komen om de energie beter te managen en om ervoor te zorgen dat auto's niet vertragen op rechte stukken, dat ze rare dingen doen of dat er, laten we zeggen, onnatuurlijke dingen gebeuren." Tombazis gaat verder niet in op wat de vraagtekens momenteel zijn.

Gerelateerd