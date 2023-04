Remy Ramjiawan

Dinsdag 18 april 2023 17:29

Voormalig Ferrari-engineer Rob Smedley veegt de bewering dat Red Bull met grote overmacht het seizoen gaat winnen van tafel. De engineer stelt dat het team uit Milton Keynes puik werk heeft afgeleverd, maar ziet wel kansen voor de concurrentie en stelt dat Red Bull 'zeker weten in te halen is'.

De engineer, die in het verleden met Felipe Massa werkzaam was bij Ferrari, is het dan ook niet eens met George Russell. De Brit kon eerder dit seizoen zijn ogen niet geloven en stelde dat Red Bull Racing alle races in 2023 ging winnen, met de grote overmacht. De achterstand van de concurrenten op Red Bull is op dit moment zeker aanwezig, maar Smedley vermoedt toch dat het minder groot is, dan er op dit moment wordt gesuggereerd.

Artikel gaat verder onder video

Ze zijn in te halen

In de F1 Nation Podcast bespreekt Smedley de huidige dominantie van Red Bull Racing, samen met Aston Martin-ambassadeur Pedro de la Rosa. Smedley moet toegeven dat Red Bull een iets grotere voorsprong heeft, dan hij van tevoren had gedacht, maar wijst vooral naar de kansen tijdens de kwalificatie. "Als je ziet dat teams domineren, dan is dat niet altijd met een enorme overmacht. De concurrentie moet simpelweg wat tijd vinden en dat geldt ook voor de coureurs en is het belangrijk dat de auto's worden geoptimaliseerd. Dat geldt voor alle teams die achter Red Bull zitten, maar ze zijn in te halen. Ze zijn zeker weten in te halen tijdens de kwalificatiesessies die we tot nu toe hebben gezien", zo legt de voormalig Ferrari-man uit.

OOK INTERESSANT: Deze namen komen in actie tijdens de Formule E-rookietest in Berlijn

OOK INTERESSANT: Horner steunt plannen Formula Equal: "Goede manier om deelname vrouwen te vergroten"

Racesnelheid

Als Smedley dan kijkt naar de racesnelheid, dan moet hij erkennen dat de RB19 wat dat betreft op eenzame hoogte staat. "In de race hebben ze een sterke wagen, daar is geen twijfel over mogelijk. Maar nogmaals, ik denk niet dat je ernaar kunt kijken en zeggen dat het allemaal voorbij is, weet je, en dat ze niet meer te pakken zijn", aldus Smedley, die er vanuit gaat dat er nog wel wat spektakel te wachten staat.