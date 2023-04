Remy Ramjiawan

Dinsdag 18 april 2023 13:31

De Formule E-rookietest staat op 24 april voor het derde jaar op rij op het programma. Het is de uitgewezen kans voor talenten om te laten zien wat ze kunnen, om op die manier een zitje in de elektrische klasse te verdienen. Aston Martin-reservecoureur Felipe Drugovich zal afreizen naar de testdag, maar er doen nog een aantal bekenden mee.

De rookietest zal op de maandag na de E-Prix in Berlijn plaatsvinden. Net als in de rookietest voor de Formule 1, gelden er ook restricties aan de rookietest in de Formule E. Zo is moeten de coureurs die willen deelnemen, nog niet eerder hebben geracet in de elektrische klasse. Daarnaast moeten de rijders minimaal twintig punten op hun superlicentie hebben verzameld of al eerdere een Formule 1-superlicentie in bezit hebben gehad. Er zijn maximaal zes officiële testdagen en beginnende coureurs mogen maximaal aan twee van de zes dagen deelnemen.

Opvallende namen

Dit jaar zal zich een oudgediende melden voor een rookietest. Niemand minder dan voormalig Red Bull-coureur Danill Kvyat zal zich laten zien in Berlijn. Drugovich wordt door Aston Martin naar de rookietest toegestuurd, maar ook Jack Aitken komt in actie. Laatstgenoemde viel tijdens de Grand Prix van Sakhir in 2020 éénmalig in voor George Russell bij Williams, die op zijn beurt de zieke Lewis Hamilton bij Mercedes verving. Ook regerend Formule 3-kampioen Victor Martins zal een testrit maken bij het Formule E-team van Nissan en de regerend DTM-kampioen Sheldon van der Linde zal voor Jaguar uitkomen.

Presenting our FULL rookie test line-up 👏@SimonEvans__ and @SheldonvdLinde complete the list for @JaguarRacing! We can't wait to see everyone in action at the 2023 official rookie test in Berlin 🤩@SABIC #BerlinEPrix — ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) April 18, 2023

' Derde generatie is toonaangevend'

Alberto Longo, mede-oprichter van de Formule E, kijkt uit naar de rookietest: "We kunnen niet wachten om te zien wat ze gaan doen achter het stuur van de GEN3, een raceauto die op het gebied van prestaties en innovatie voorop loopt." De volledige lijst van de rookies die gaan meedoen aan de rookietest kun je hier vinden.