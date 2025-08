Marko vindt Piastri beter dan Norris: "Maar Verstappen andere dimensie"

Max Verstappen maakt dit seizoen geen kans meer op de wereldtitel en datzelfde geldt ook voor het team van Red Bull Racing. McLaren gaat met beide F1-kampioenschappen aan de haal, zo concludeert ook Dr. Helmut Marko. De man uit Graz denkt dat Oscar Piastri er met de coureurstitel vandoor gaat, maar is van mening dat de Australiër niet het niveau van Verstapen heeft.

Piastri en Lando Norris hebben inmiddels een straatlengte voorsprong in het coureurskampioenschap. Eerstgenoemde gaat aan de leiding met 284 punten, maar teamgenoot Norris volgt hem op de voet met 275 punten. Verstappen staat nog steeds derde, maar heeft wel een enorme achterstand. De regerend wereldkampioen heeft 187 punten achter z'n naam staan. Nu de zomerstop is begonnen, kan de conclusie wel worden getrokken dat een nieuwe wereldtitel er voor Verstappen niet in zit in 2025. Dat geldt overigens ook voor Red Bull Racing als team zijnde, want bij de constructeurs staat de Oostenrijkse renstal slechts vierde met 194 punten. McLaren gaat aan de leiding met 559 punten en lijkt niet meer te achterhalen. Dat McLaren domineert, is wel duidelijk, maar het is nog de vraag welke van de twee papaya-rijders er met de coureurstitel vandoor gaat. Marko denkt het wel te weten.

Piastri sterker dan Norris, maar Verstappen "andere dimensie"

"Piastri lijkt me mentaal sterker. Norris is snel, maar Oscar heeft meer potentieel op de lange termijn", zo vertelt Marko in gesprek met F1-Insider. Maar is Piastri ook in staat het stokje over te nemen van iemand als Verstappen? "Hij [Piastri] heeft een indrukwekkende carrière gehad en verbetert zich jaar na jaar, maar Verstappen blijft een andere dimensie. Piastri heeft potentieel, maar hij moet nog groeien", aldus de Oostenrijkse topman. Volgens Marko heeft Verstappen inmiddels ook geaccepteerd dat hij geen wereldkampioen gaat worden in 2025. "Hij is rustiger, hij wordt niet nerveus als de auto niet meteen op gang komt."

Verstappen's "uitzonderlijkheid kent geen grenzen"

Maar dat Verstappen geen kampioen wordt, doet voor Marko niets af aan het feit dat de Nederlander nog steeds de meest indrukwekkende coureur op de grid is. "Hij beheerst de banden uitstekend en leest de race. Hij verrast ons altijd weer", zo zegt de man uit Graz. "Zijn uitzonderlijkheid kent geen grenzen. Net als op Silverstone, met die onmogelijke inhaalactie. Hij slaagt erin het onmogelijk te doen."

