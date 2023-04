Vincent Bruins

Maandag 17 april 2023

Giedo van der Garde heeft voor de tweede maal in zijn carrière een race in het FIA World Endurance Championship op zijn naam geschreven. Dat deed de Nederlander gisteren in de 6 Uur van Portimão. Hij deelde een LMP2-auto van United Autosports met Oliver Jarvis en de 17-jarige Josh Pierson.

Van der Garde viel afgelopen weekend in voor Tom Blomqvist en zal dat ook doen tijdens de 6 Uur van Monza op 9 juli. Blomqvist racet namelijk ook in de Verenigde Staten waar hij de titelverdediger is in het IMSA WeatherTech SportsCar Championship. De Brit reed op zaterdagavond op de straten van Long Beach en zal aankomende zomer de wedstrijd op Monza moeten missen, omdat hij dan deelneemt aan de IMSA-race op Canadian Tire Motorsport Park.

Radioproblemen

Van der Garde ving de race op Autódromo do Algarve aan vanaf de vijfde positie in de LMP2-klasse. Het plan was om hem ook achter het stuur te hebben in de slotfase, maar bij een pit stop wisselde hij toch met Jarvis. De radio van Van der Garde werkte namelijk niet en het team van United Autosports dacht dat het aan de helm van de Nederlander lag. Het probleem zat echter in de auto en dus deed Jarvis het laatste uur zonder enige communicatie met het team. Bij een herstart haalde hij Prema Racing-coureur Daniil Kvyat in voor de leidende positie. De Brit moest vervolgens zelf berekenen of hij nog genoeg benzine had, wanneer hij zijn laatste pit stop moest doen en ook wanneer de finishvlag zou vallen.

Zenuwslopend

Van der Garde bevestigde de radioproblemen tegenover Sportscar365: "We hadden geen communicatie en ze dachten dat het aan mijn helm lag, dus daarom hebben we Oliver in de auto gezet. Hij heeft de race in stijl afgemaakt." Jarvis vertelde over de chaos van de plotselinge wissel: "Ik was klaar [met mijn stint], maar ik kreeg dertig seconden voordat Giedo binnenkwam het seintje dat ik mij moest klaarmaken om weer in de auto te springen. Helaas lag het radioprobleem aan de auto. Ik moest toen eigenlijk voor mezelf denken, maar we zijn erin geslaagd." Pierson beschreef het moment als "zenuwslopend": "Ik vond het vooral spannend, toen Giedo in de auto zat en er opeens werd geroepen dat hij naar binnen kwam."