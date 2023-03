Brian Van Hinthum

Hoewel Lewis Hamilton voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië in alle toonaarden ontkende van plan te zijn om Mercedes te verlaten, blijft zijn naam onverminderd gelinkt aan het team van Ferrari. Ook Giedo van der Garde denkt dat de Brit van plan is om nog eens die stap te wagen in de herfst van zijn carrière.

De teleurstellende openingsweken van het nieuwe seizoen hebben voor de nodige vraagtekens gezorgd rondom de toekomst van Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen zou eigenlijk in de winter al om de tafel gaan om zijn na 2023 aflopende verbintenis met Mercedes te verlengen, maar volgens berichtgeving heeft men inmiddels de onderhandelingen in de koelkast gezet. Daarbovenop kwamen ook nog eens zijn kritische woorden richting het team rondom de Grand Prix van Bahrein. Dat zorgde automatisch voor vraagtekens over zijn toekomst.

Vertrek van Sainz?

Richting de tweede race in Djedda werd de zevenvoudig wereldkampioen veelvuldig in verband gebracht met een mogelijke overstap naar Ferrari, al gaf hij aan zelf niet van plan te zijn om Mercedes de rug toe te keren. Van der Garde ziet het echter zomaar gebeuren. "Je ziet tegenwoordig foto’s dat Hamilton in een rood pak zit volgend jaar. Ik denk dat het gaat gebeuren! Sainz die gaat naar Audi, dat is echt een Audi-coureur. Zijn vader zit natuurlijk ook bij Audi. Hamilton kan misschien nog één of twee jaar Formule 1 rijden", stelt hij tijdens De Race Show.

Nummer twee achter Leclerc?

Van der Garde krijgt vervolgens de stelling dat Hamilton in dat geval de tweede coureur zou worden achter Charles Leclerc. "Nou, dat denk ik niet. Hij wil daar gewoon de nummer één zijn. En hoe vet is het? Als rijder wil je toch altijd een keer in het rode pak gereden hebben? Als je nog de kans krijgt om bij Ferrari te rijden én Ferrari heeft het goed op orde én Vasseur weet hoe goed Hamilton is. Ik zou die gozer naar binnen trekken", besluit hij.