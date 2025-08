Max Verstappen (27) kende een moeilijk weekend in Hongarije, waar hij slechts als negende over de eindstreep kwam. De RB21 is duidelijk niet op het niveau waar het zijn moet en ook Verstappen kan daar weinig aan doen. Bij Sky Sports werd gesuggereerd dat de auto naar de wensen van Verstappen is gebouwd, maar dat "is niet waar", stelt de Nederlander.

Er wordt vaak gezegd dat alle tweede coureurs van Red Bull zo ver achter Verstappen zitten, omdat de auto voornamelijk is afgesteld op de wensen van de viervoudig wereldkampioen. Maar de laatste weken lijkt ook Verstappen het gewenste beetje extra niet meer uit de auto te kunnen krijgen. Na afloop van de race op de Hungaroring kreeg hij de de vraag hoe hij en Red Bull de auto verder gaan ontwikkelen nu de resultaten tegen vallen. Daarbij werd geïnsinueerd dat Verstappen veel inspraak heeft omdat de auto op zijn wensen is gebouwd. "Ik bedoel, ontworpen voor mij? Ik denk niet dat dat waar is", zo counterde Verstappen.

Sky Sports herstelt zich met complimenten richting Verstappen

De verslaggeefster van Sky Sports probeerde zich vervolgens te herstellen: "Nee, nee, ik bedoel te zeggen dat we begrijpen dat hij niet voor jou ontworpen is maar dat het een tricky auto is die alleen jij kunt rijden vanwege jouw talent en kwaliteiten." Verstappen moet er vervolgens een beetje om lachten en antwoord: "Ja, het is behoorlijk ingewikkeld om uit te leggen, want dit weekend werkte helemaal niets helaas, terwijl we in Spa een veel competitiever weekend hadden. Ik bedoel, ik weet dat we niet op het niveau van McLaren zitten, want zij leveren dit jaar natuurlijk gewoon goed werk, maar dit [in Hongarije, red.] is voor ons ook een beetje vreemd. Dat is iets wat we moeten gaan onderzoeken."

Wereldtitel uit beeld voor Verstappen bij ingaan zomerpauze

Doordat Verstappen met een achterstand van 97 punten op klassementsleider Oscar Piastri de zomerstop in gaat, kunnen we wel stellen dat een vijfde opeenvolgende titel niet langer een mogelijkheid is. Sterker nog: Verstappen moet eerder achteruit dan vooruit kijken. Het gat voor hem is namelijk enorm, terwijl achter hem George Russell hem in de nek hijgt. Ook Charles Leclerc begint stappen te maken en kan nog een bedreiging gaan vormen voor Verstappen in de WK-stand.

