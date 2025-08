Lewis Hamilton (40) kende tijdens de Grand Prix van Hongarije een moment met Max Verstappen (27), waarbij de twee voormalig rivalen bijna met elkaar in aanraking kwamen. Het liep goed af, maar de stewards noteerde het incident wel. Hamilton is nu richting het kantoor van de FIA geroepen om tekst en uitleg te geven.

Hamilton en Verstappen kende allebei een uiterst moeizame race op de Hungaroring. Beide heren hebben het grootste deel van hun carrière vooraan gereden, maar in Hongarije reden ze op de rand van de punten. Het resulteerde ook in een duel in bocht 4, waarbij Verstappen aan de binnenkant aan de Ferrari voorbij probeerde te gaan. Hamilton moest uitwijken en ging daarbij van de baan. De twee raakten elkaar niet, maar toch wil de FIA het incident nader onderzoeken. Tijdens de race werd al bekend dat er na afloop van de wedstrijd pas een beslissing zou worden genomen en daarbij willen de stewards ook het verhaal van Hamilton horen, zo blijkt uit het officiële FIA-document.

Artikel gaat verder onder video

FIA wil tekst en uitleg van Hamilton over incident met Verstappen

"De coureur [Hamilton, red.] en een afgevaardigde zijn verplicht zich te melden bij de stewards om 17:15 uur", zo valt te lezen in het document dat door de stewards werd opgesteld. Hamilton lijkt niet te hoeven vrezen voor een straf, want het is voornamelijk Verstappen waar de officials naar kijken. De wedstrijdleiding lijkt echter vooral van Hamilton te willen horen hoe hij het voorval heeft beleefd. Vond hij het gevaarlijk of viel het allemaal wel mee? Over de boordradio gaf Hamilton namelijk geen kik nadat het incident had plaatsgevonden.

🚨| As expected, Sir Lewis Hamilton summoned to the stewards for incident with Max Verstappen.



- F1 2025 Hungary - pic.twitter.com/7NxNgbCxjI — sim (@simsgazette) August 3, 2025

Gerelateerd