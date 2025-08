Hoe laat begint het F1-raceweekend in Hongarije op de Hungaroring?

We zijn bijna aangekomen in de zomerstop van het F1-seizoen van 2025, maar eerst wordt nog de veertiende van 24 ronden gehouden. De Grand Prix van Hongarije op de Hungaroring begint vandaag met de twee vrije trainingen, maar hoe laat precies? GPFans legt uit wat jij moet weten voor deze vrijdag.

De Grand Prix van Hongarije werd in 1936 voor het eerst gehouden in Népliget, een park in de hoofdstad Boedapest, lang voordat de Formule 1 überhaupt bestond. De eerste wedstrijd van het wereldkampioenschap in Hongarije werd in 1986 verreden, toen de Hungaroring net af was. Het was de eerste F1-race achter het IJzeren Gordijn, iets wat de toenmalige baas Bernie Ecclestone graag wilde. Na 1988 werd de chicane na bocht 3 weggehaald en na 2002 veranderde de lay-out opnieuw om iets meer inhaalmogelijkheden te creëren. Voor aankomend weekend is de Hungaroring wederom onder handen genomen, maar nu om de infrastructuur flink te verbeteren. Hongarije heeft een contract met de Formule 1 tot en met 2032 en het nieuwe pitgebouw en nieuwe tribunes kunnen deze deal beter garanderen.

Weersverwachting en tijdschema

Het zal afwisselend zonnig en bewolkt worden op het circuit in Mogyoród, een dorp net buiten Boedapest. Er worden temperaturen verwacht van maximaal 29°C. De kans op neerslag is niet meer dan 10 procent. De verwachting is dat het weer hetzelfde blijft voor de zaterdag, voordat het om kan slaan voor zondag.

De juniorrijders mogen weer vroeg opstaan, want de vrije trainingen van de FIA Formule 3 en FIA Formule 2 beginnen om 9:55 uur en 11:05 uur, respectievelijk. Pas om 13:30 uur begint de eerste vrije training van de Formule 1. Na de kwalificaties van F3 en F2 zal de tweede vrije training om 17:00 uur zijn. Vrijdag 1 augustus wordt afgesloten met de vrije training van de Porsche Supercup om 18:25 uur.

