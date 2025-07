Francois Provost, de opvolger van de ontslagen Luca de Meo, legt als nieuwe topman van de Renault-groep uit dat hij geen plannen heeft om het Formule 1-team te verkopen, zo vertelt hij in de Daily Mirror.

Binnen het Franse Formule 1-team zijn de afgelopen jaren veel verschuivingen geweest in de leiding. Momenteel leidt Steve Nielsen het team officieel, maar op de achtergrond trekt Flavio Briatore, als uitvoerend adviseur van de renstal, aan de touwtjes. Afgelopen jaar werd Oliver Oakes benoemd tot teambaas, maar hij vertrok begin mei, nadat zijn broer werd aangeklaagd voor het bezit van grote hoeveelheden contant geld.

Artikel gaat verder onder video

Alpine leek op weg naar verkoop

Provost is de nieuwe CEO van het Franse autobedrijf en stelt tegenover het medium dat deelname aan de koningsklasse onderdeel blijft van de strategie van Alpine. Dat staat in schril contrast met de geruchten die de afgelopen maanden de ronde deden, waarbij vooral een mogelijke verkoop van het Formule 1-team werd gesuggereerd. De Meo stond bekend als een echte racer, en toen hij aan de kant werd gezet, leek een verkoop slechts een kwestie van tijd.

Francois Provost & Luca de Meo

Renault wil nieuw leven blazen in Formule 1-team

De nieuwe CEO wil nieuw leven blazen in het merk, al reikt dat verder dan alleen het Formule 1-team: "Met trots en dankbaarheid aanvaard ik mijn benoeming. Ik wil mijn voorzitter, Jean-Dominique Senard, en de Raad van Bestuur hartelijk danken voor het vertrouwen dat zij in mij hebben gesteld. Ik draag het team binnen de Groep een warm hart toe; zij hebben mij de afgelopen 23 jaar gesteund. Ik zal al mijn energie en passie inzetten om samen met onze 100.000 medewerkers, dealers, leveranciers en partners bij te dragen aan de ontwikkeling van onze Groep, een van de vlaggenschepen van de Franse industrie in de afgelopen 127 jaar."

Gerelateerd