Voormalig teammanager Peter Windsor begrijpt niet waarom Red Bull Racing tijdens het raceweekend in België voor een natweerafstelling koos, terwijl de race uiteindelijk op een droge baan werd verreden. Windsor wijst daarbij op de ervaring van Laurent Mekies, die in totaal twee jaar bij de FIA werkte.

Het sprintweekend in België kende twee gezichten. Tijdens de sprintkwalificatie en de sprintrace was het nog droog, en Red Bull koos toen voor een afstelling gericht op meer topsnelheid. Met het oog op een verwachte regenrace op zondag werd die afstelling echter aangepast naar een variant met meer downforce. Hierdoor hadden Max Verstappen en Yuki Tsunoda meer grip, maar ook minder topsnelheid. De race werd echter uitgesteld en begon uiteindelijk onder vrijwel droge omstandigheden, waardoor de gekozen afstelling Verstappen vooral parten speelde.

Mekies had beter moeten weten, volgens Windsor

In zijn terugblik op het weekend in Cameron CC wijst Windsor naar de rol van de nieuwe teambaas: Laurent Mekies. De Fransman is de opvolger van Christian Horner en kwam over van de Racing Bulls. Mekies werkte eerder ook bij Ferrari en bij de FIA, waar hij betrokken was bij de wedstrijdleiding. Volgens Windsor had Mekies, met zijn ervaring binnen de FIA, beter moeten inschatten dat de organisatie in België een conservatieve aanpak zou hanteren. "Ik vind het vreemd dat iemand die twee jaar bij de FIA heeft gewerkt en hun denkwijze kent, niet gewoon heeft gezegd: ‘Als het zo nat wordt dat Max langzaam is op de rechte stukken, bedenk dan dat we misschien helemaal niet gaan racen.’ De meeste teambazen denken daar niet over na, want het zijn racers. Maar als je twee jaar bij de FIA hebt gezeten, dan had je dit kunnen voorzien. Wie weet nu beter hoe conservatief de FIA of de wedstrijdleiding denkt dan Laurent Mekies?", aldus Windsor.

