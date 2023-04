Berger vermoedt "dat niemand Max kan verslaan", Verstappen hekelt alles om het racen heen | GPFans Recap

Remy Ramjiawan

Zaterdag 15 april 2023 21:48

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag kwam er weer het één en ander naar buiten. Daniil Kvyat onthult dat hij het plekje van Kimi Räikkönen bij Ferrari kon innemen, maar dit weigerde. De Rus werd niet veel later vervangen door Max Verstappen bij Red Bull Racing. AlphaTauri gaat na de teleurstellende seizoenstart de banden aanhalen met Red Bull en meer onderdelen aanschaffen en Gerhard Berger wijst naar een onverslaanbare Max Verstappen. GPFans Recap.

De Formule 1 is al een aantal decennia te volgen en inmiddels ook met de tijd meegegaan. Door de jaren heen zijn er diverse bijzonder geldschieters geweest en GPFans kijkt naar de meest bijzondere, maar vooral ook opmerkelijke samenwerkingen in de sport.

Verstappen heeft hekel aan alles naast racen: "Ik blijf tegen mezelf zeggen: nog een paar jaar"

Voor regerend wereldkampioen Max Verstappen is het racen het enige dat telt. De Nederlander onthult bij Viaplay dat hij geen fans is van alle activiteiten rondom het racen en dat legt hij uit in zijn eigen documentaire Max Verstappen: Anatomy of a Champion'.

Kvyat weigerde aanbod van Ferrari net voor verliezen stoeltje bij Red Bull: "Mentaal erg moeilijk"

Daniil Kvyat heeft onthuld dat hij kon aansluiten bij Ferrari als vervanger van Kimi Räikkönen. De Rus had in 2016 de kans om over te stappen, maar weigerde. Achteraf een zure beslissing, want Max Verstappen verving de Rus voorafgaand aan de Grand Prix van Spanje.

AlphaTauri gaat nauwer samenwerken met Red Bull: "Zoveel mogelijk onderdelen van hen kopen"

AlphaTauri kent een matige start van het seizoen en inmiddels het team tot de conclusie gekomen dat het de banden met Red Bull Racing gaat aanhalen. De RB19 is op dit moment de snelste auto en het zusterteam gaat volgens Formu1a.uno meer onderdelen van het topteam komen.

Berger denkt dat Pérez-fans bittere pil moeten slikken: "Niemand kan Max verslaan"

Gerhard Berger verwacht dat Max Verstappen zijn derde wereldtitel op zijn naam zal schrijven dit jaar. De voormalig Formule 1-coureur en voormalig teambaas en mede-eigenaar van Toro Rosso denkt dat niemand de Nederlander kan verslaan, zelfs zijn Red Bull Racing-teamgenoot Sergio Pérez niet.