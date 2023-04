Vincent Bruins

Max Verstappen houdt nog altijd van het racen, omdat dat is wat hij als beste kan, maar hij is geen fan van alles wat eromheen bij komt kijken. Dat legt de tweevoudig Formule 1-wereldkampioen uit in zijn eigen documentaire op Viaplay.

De Nederlander leidt het kampioenschap tijdens deze lentestop met 15 punten voorsprong op Red Bull Racing-teamgenoot Sergio Pérez en 24 punten op Fernando Alonso. De 25-jarige won de Grands Prix van Bahrein en Australië, en hij werd tweede in Saoedi-Arabië na een mooie inhaalrace.

Is het het nog waard?

"Het probleem is dat we zoveel reizen en dat het steeds meer en meer wordt," zo liet Verstappen eerder dit jaar weten aan CNN. Hij maakte in het verleden al duidelijk zichzelf niet in F1 te zien, wanneer hij 40 is. 23 Grands Prix worden in 38 weken tijd verreden dit jaar, dus gemiddeld is er elke anderhalve week wel een Formule 1-race. "De vraag is dan: 'Is het het waard om zoveel tijd weg te zijn van familie en vrienden om steeds maar op meer succes te jagen?' Ik heb alles al bereikt wat ik wilde in de Formule 1. Maar goed, ik weet dat ik een contract heb voor tot en met 2028. Dan word ik 31. Dat is nog best jong, maar zoals ik al zei, ik wil ook andere dingen doen in het leven."

Je moet het gewoon doen

"Ik bedoel, ik hou van het racegedeelte. Dat is wat ik als beste doe," aldus Verstappen in 'Max Verstappen: Anatomy of a Champion'. "Ik hou niet van alle andere dingen eromheen. Ik blijf tegen mezelf tegen: 'Nog maar een paar jaar.'" Hij zei ook nog sarcastisch tijdens een fotoshoot voor AlphaTauri-kleding: "Dit is waarom we dit doen. Dit is waar we van droomden, toen we opgroeiden."

Zijn manager Raymond Vermeulen licht verder toe: "We doen interviews, handtekeningen zetten en meet and greets, omdat mensen hun held willen zien. Het is veel, maar aan het eind van de dag is het iets wat je gewoon moet doen."