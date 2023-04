Vincent Bruins

Scuderia AlphaTauri zal een nauwere samenwerking aangaan met Red Bull Racing na een aantal teleurstellende Grands Prix dit seizoen. Dat bevestigde Franz Tost tegenover het Italiaanse medium Formu1a.uno.

De Oostenrijkse teambaas was na de seizoensopener in Bahrein al zeer ontevreden over AlphaTauri: "De engineers zeggen me dat we goede vooruitgang zullen boeken, maar ik vertrouw ze niet meer," zo liet Tost toen weten. "Tijdens de wintermaanden vertelden ze me dat de auto fantastisch is en we grote vooruitgang hebben geboekt. Dan komen we in Bahrein en zijn we nergens. Wat moet ik dan zeggen?"

Één punt na drie Grands Prix

Yuki Tsunoda kwam in beide races in het Midden-Oosten als elfde over de streep na in Bahrein als veertiende te zijn gestart en in Saoedi-Arabië als zestiende. In de chaotische Grand Prix van Australië zag hij wederom als elfde de zwart-witgeblokte vlag, maar dankzij een straf van Carlos Sainz schoof de 22-jarige een positie op en pakte het eerste puntje van 2023 voor de Italiaanse renstal. Nyck de Vries ligt op dit moment laatste in het kampioenschap. Hij werd tweemaal veertiende, voordat hij bij een herstart in Melbourne werd uitgeschakeld door Williams-coureur Logan Sargeant en toen als vijftiende werd geklasseerd.

Windtunneldata delen en onderdelen kopen

"Het heeft te weinig downforce, is onstabiel tijdens het remmen, je kan er moeilijk de apex mee bereiken, de achterkant glijdt en de banden worden te warm," legde Tost uit over wat de zwakke plekken zijn van de AT04-bolide van AlphaTauri. Tegenover Formu1a.uno vertelde hij over zijn nieuwe plan om nauwer samen te werken met Red Bull: "Ik ben onlangs nog in Engeland geweest en de samenwerking met Red Bull zal intenser worden, als we het hebben over de windtunnel en de onderdelen die we mogen kopen. We nemen alle onderdelen die we mogen kopen mee, maar de onderdelen die belangrijk zijn voor de prestaties, moeten we nog steeds zelf maken."