Vincent Bruins

Zaterdag 15 april 2023 10:51 - Laatste update: 10:53

Toto Wolff complimenteert Andrea Kimi Antonelli met zijn tot nu toe uitmuntende carrière. De Mercedes-teambaas zegt dat zijn juniorcoureur aan alle eisen voldoet en een mooie toekomst voor zich kan hebben.

Naast Antonelli bestaat het Mercedes-juniorprogramma ook nog uit Paul Aron, Kenzo Craigie, Yuanpu Cui, Luna Fluxá, Alex Powell en Frederik Vesti.

Kimi wint in alles

Antonelli begon in 2015 met competitief karten en van 2019 en 2021 won hij meerdere kampioenschappen op rij op Europees niveau. De 16-jarige domineerde het Italiaanse Formule 4-kampioenschap in 2022 door 13 van de 21 races op zijn naam te schrijven. Daarnaast was hij vorig jaar ook nog zo goed in het Duitse Formule 4-kampioenschap dat hij daar de titel won, ondanks dat hij één van de zes raceweekenden moest missen. De Italiaan verdiende ook nog een gouden medaille voor zijn land in de FIA Motorsport Games, als het ware de Olympische Spelen voor autosport. Afgelopen winter sleepte hij de titel binnen in het Formula Regional Middle East Championship en aankomend seizoen zal hij uitkomen in het Formula Regional European Championship.

Voldoet aan alle eisen

Na het vertrek van Antonio Giovinazzi aan het eind van 2021 is er geen Italiaanse coureur meer in de Formule 1 geweest, maar Wolff hoopt dat Antonelli de volgende is: "Sinds dat we samenwerken, heeft Kimi alle eisen voldaan," aldus de Oostenrijker. "Maar niet alleen dat, ik vind hem echt een geweldige jongen, als persoonlijkheid, en hij heeft een fantastische familie om zich heen die hem helpt altijd op de been te blijven. Kimi bevindt zich nog in de vroege stadia van zijn reis en ik denk dat hij een mooie toekomst voor zich heeft, als hij het stap voor stap blijft doen."