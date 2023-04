Vincent Bruins

Zaterdag 15 april 2023 10:12 - Laatste update: 10:15

McLaren werd in 1963 opgericht door Nieuw-Zeelander Bruce McLaren. De Britse renstal viert haar 60-jarig jubileum door drie iconische kleurstellingen terug te brengen voor de Indianapolis 500 volgende maand.

De drie livery's komen van de Triple Crown-overwinningen van McLaren. De Triple Crown bestaat uit de autosportevenementen die gezien worden als de drie belangrijksten: de 24 Uur van Le Mans, de Indianapolis 500 en de Grand Prix van Monaco. Ook het winnen van het Formule 1-wereldkampioenschap in plaats van een zege in Monaco telt, zoals het geval is voor Jacques Villeneuve die in juni op Le Mans de kans heeft om de Triple Crown te voltooien.

Kokusai Kaihatsu, Prost en Rutherford

De zwarte kleurstelling komt van de McLaren F1 GTR waarmee het door Lanzante Motorsport-gerunde Kokusai Kaihatsu Racing zegevierde in de 24 Uur van Le Mans in 1995. Yannick Dalmas, JJ Lehto en Masanori Sekiya deelden de zegevierende auto. Lehto kwam het seizoen daarvoor nog uit in de tweede Benetton, samen met Jos Verstappen, naast Michael Schumacher in de Formule 1. De wit-en-oranje Marlboro-kleurstelling komt van de McLaren MP4/2 waarmee Alain Prost in 1984 de kletsnatte Grand Prix van Monaco won. Het papaya en donkerblauw komt van de McLaren M16C/D-Offenhauser waarmee Johnny Rutherford zijn eerste van uiteindelijk drie Indianapolis 500-zeges behaalde in 1974.

Coureurs

"Ik ben er trots op deze iconische kleuren te mogen onthullen, ter ere van de historische Triple Crown-prestaties van McLaren voor ons 60-jarig jubileum," vertelde McLaren-CEO Zak Brown tijdens de presentatie bij de Grand Prix van Long Beach, de IndyCar-race die morgen (zondag) zal worden verreden. "Ze zien er fantastisch uit en ik kan niet wachten om onze jongens ermee te zien racen op de baan." Pato O'Ward kruipt achter het stuur van de auto met de zwarte Le Mans-kleurstelling. De Mexicaan werd vorig jaar nog tweede. Felix Rosenqvist is de Marlboro-kleurstelling aangewezen. Alexander Rossi, die in 2016 als rookie al de Indianapolis 500 won, zal te zien zijn in papaya en donkerblauw. De 48-jarige Tony Kanaan die na volgende maand met pensioen gaat na een succesvolle IndyCar-carrière die in 1998 begon, maakt het team van McLaren compleet in een vierde auto.