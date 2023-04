Verstappen gaat in op Jos Verstappen/Pérez-rel, Horner bespreekt Newey-geruchten | GPFans Recap

Brian Van Hinthum

Donderdag 13 april 2023 21:46

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Hoewel de Formule 1 momenteel stilligt voor de heuse lentestop, valt er natuurlijk nog genoeg te beleven in de wereld van de motorsport. Vandaag bereikte ons bijvoorbeeld het tragische nieuws over het overlijden van World Rally Championship-coureur Craig Breen [33]. Hij is tijdens een test voor het team van Hyundai Motorsport om het leven gekomen. Max Verstappen ging op zijn beurt in op de hele commotie die tussen Jos Verstappen en Sergio Pérez ontstond na de Grand Prix van Saoedi-Arabië.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen over commotie rondom vader Jos na zege Pérez: "Hij hoort daar niet bij"

Jos Verstappen kwam behoorlijk onder vuur te liggen nadat hij op het eerste oog niet blij leek te zijn voor Sergio Pérez toen de Mexicaan zijn eerste overwinning pakte in Saoedi-Arabië. Er is al veel over gezegd en geschreven, maar ook zoon Max doet nog een duit in het zakje. Volgens hem is het logisch dat zijn vader niet door het dolle heen was. Hele artikel lezen? Klik hier

Horner doet geruchten over vertrek Newey af als nonsens: "Blijft hier nog vele jaren"

Christian Horner heeft geruchten dat topman Adrian Newey Red Bull Racing wel eens zou kunnen verlaten zodra zijn huidige contract is uitgediend, naar het rijk der fabelen verwezen. Newey is één van de meest gerespecteerde technische ontwerpers binnen de Formule 1 en heeft dan ook grote bijdragen geleverd aan het succes van Red Bull Racing sinds hij zich in 2006 bij het team voegde. Hele artikel lezen? Klik hier

Horner over toekomst Verstappen: "Denk niet dat hij op zijn 41ste nog in de Formule 1 rijdt"

Christian Horner ziet Max Verstappen niet na zijn veertigste nog in de Formule 1 rijden, maar volgens de Red Bull Racing-teambaas moet zijn pupil zelf ontdekken hoe lang het vuur rondom de koningsklasse blijft branden. Verstappen is nog altijd maar 25 jaar jong, maar heeft inmiddels een indrukwekkende staat van dienst opgebouwd in de Formule 1. De Nederlander is bezig aan zijn negende seizoen in de sport en heeft twee wereldkampioenschappen achter zijn naam staan. Hele artikel lezen? Klik hier

Regen veroorzaakt complete overstroming van circuit in Miami drie weken voor Grand Prix

Over drie weken begint het weekend van de Grand Prix van Miami, de vijfde ronde van het Formule 1-wereldkampioenschap, en dus wordt er al hard gewerkt aan het Miami International Autodrome. Een complete overstroming van het circuit zorgt echter voor problemen. Hele artikel lezen? Klik hier

WRC-coureur Craig Breen [33] overleden na crash richting Rally van Kroatië

World Rally Championship-coureur Craig Breen [33] is tijdens een test voor de vierde ronde van het rallykampioenschap van dit jaar in Kroatië om het leven gekomen na een crash. Hyundai Motorsport bevestigt het overlijden van de Ierse coureur, die bekendstond als een van de topcoureurs in zijn klasse. Hele artikel lezen? Klik hier