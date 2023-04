Jeen Grievink

Jos Verstappen kwam behoorlijk onder vuur te liggen nadat hij op het eerste oog niet blij leek te zijn voor Sergio Pérez toen de Mexicaan zijn eerste overwinning pakte in Saoeid-Arabië. Er is al veel over gezegd en geschreven, maar ook zoon Max doet nog een duit in het zakje. Volgens hem is het logisch dat zijn vader niet door het dolle heen was.

Pérez kwam als winnaar over de streep tijdens de race in Djedda, nadat hij het in de slotfase van de wedstrijd virtueel aan de stok had gekregen met Verstappen om het extra punt voor de snelste raceronde. De Nederlander snoepte deze op het allerlaatste moment weg bij zijn teamgenoot, waardoor Verstappen aan de leiding bleef van het wereldkampioenschap. Het was echter Pérez die de zege mee naar huis nam en dat leek op het eerste oog voor weinig bewondering te kunnen zorgen bij Jos. De camera's bewogen zich richting Pérez, die uitbundig zijn overwinning vierde met zijn monteurs. Jos stond ernaast, maar keek als een boer met kiespijn voor zich uit. Later bleek - uit andere beelden - dat Jos wel degelijk zijn felicitaties had overgebracht.

Jos is de grootste fan van Max

Er ontstond echter een hoop ophef over de houding van Jos. Hij kreeg - met name vanuit social media - veel kritiek. Hij zou niet sportief zijn en geen goede verstandshouding hebben met Pérez. Er is inmiddels al veel over gezegd en geschreven, maar volgens Verstappen is het ook logisch dat zijn vader geen gat in de lucht sprong toen Pérez als winnaar over de streep kwam. Hij zag immers hoe zijn zoon genoegen moest nemen met de tweede plaats, iets dat niet in het DNA van de familie Verstappen zit. "Natuurlijk is mijn vader mijn grootste fan", zo wordt Verstappen geciteerd door de Latijns-Amerikaanse editie van Motorsport.com.

Andere vader hoort niet uitbundig mee te feesten

Volgens Verstappen is het heel normaal dat zijn vader zich niet mengde in het uitbundige feestje van Pérez met zijn monteurs. "Een andere vader hoort natuurlijk niet bij die groep", zo legt de 25-jarige Limburger uit, die bevestigt dat zijn vader daarom gepaste afstand hield van de festiviteiten. "Daarom stapte mijn vader daar (in het feestgedruis, red.) niet in."