Christian Horner ziet Max Verstappen niet na zijn veertigste nog in de Formule 1 rijden, maar volgens de Red Bull Racing-teambaas moet zijn pupil zelf ontdekken hoe lang het vuur rondom de koningsklasse blijft branden

Verstappen is nog altijd maar 25 jaar jong, maar heeft inmiddels een indrukwekkende staat van dienst opgebouwd in de Formule 1. De Nederlander is bezig aan zijn negende seizoen in de sport en heeft twee wereldkampioenschappen achter zijn naam staan. Een racer in hart en nieren, maar toch heeft Verstappen nu al meerdere keren op laten tekenen dat hij zichzelf geen eeuwigheid meer in de Formule 1 ziet rijden. Hij sluit zelfs niet uit dat hij het welletjes vindt geweest zodra zijn huidige contract bij Red Bull Racing tot en met 2028 ten einde loopt. Verstappen zou dan 31 zijn.

Verstappen kritisch

Daarnaast heeft de Limburger zich recent kritisch uitgelaten over mogelijke toekomstige wijzigingen binnen de Formule 1, waardoor zijn toekomst in de sport gespreksonderwerp werd. "Ik ben ook van zo'n andere opzet (van het raceweekend, red.) geen voorstander. De weekenden worden op die manier nog drukker en intenser, en er zijn al zoveel races. Als we naar meer en meer wedstrijden gaan, heb ik daar niet zoveel zin in. Racen is mijn leven, maar op een gegeven moment is dit het niet meer waard om zoveel weg te zijn van huis. Dan wil ik ook andere dingen gaan doen", zo zei hij tegenover De Telegraaf.

Geen Fernando Alonso

In gesprek met Sky Sports wordt ook Horner gevraagd naar de toekomst van zijn coureur: "Max is zijn eigen baas en hij is ontzettend sterk in zijn mening en in de manier waarop hij naar dingen kijkt", klinkt het. "Hij weet wat hij wil doen met zijn leven. Ik zie hem niet hetzelfde doen als Fernando Alonso en op zijn 41ste of 42ste nog steeds racen, of misschien niet in de Formule 1 in ieder geval. Zijn liefde en passie is momenteel racen. En als hij niet op het circuit aan het racen is, is het in de virtuele wereld. Hij rijdt voor zijn plezier met GT-auto's. Zolang die passie blijft branden zal hij door blijven gaan, maar hoe lang dat blijft branden verschilt per individu. Iedereen moet dat voor zichzelf ontdekken."