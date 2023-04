Remy Ramjiawan

Voor Sergio Pérez is de lentestop in de Formule 1 een fijne tijd om even wat tijd door te brengen met zijn gezin, al vermoedt hij bij de Mexicaanse tak van Motorsport.com wel dat de concurrentie inmiddels overuren aan het draaien is om de achterstand op Red Bull Racing recht te trekken.

De eerste drie races van het Formule 1-seizoen zitten er inmiddels op en aankomend weekend stond eigenlijk de Grand Prix van China gepland, maar dat ging vanwege de restricties rondom het coronabeleid in het land niet meer door. Er werd nog even gezocht naar een vervanging, maar die kwam er uiteindelijk niet en dus heeft de koningsklasse de tijd om toe te werken naar de vierde ronde van het kampioenschap dat in Bakoe zal gaan plaatsvinden.

Druk programma

De Formule 1 gaat in 2023 de drukste kalender ooit aan en Pérez geniet dan ook even van de vrije tijd. "Ik denk dat het belangrijk is dat we onze energieniveaus zo goed mogelijk beheren. Iedereen doet zijn eigen ding. Weet je, ik weet niet wat de andere rijders doen en het interesseert me ook niet echt. Ik weet wat goed is voor mij. Ik heb mijn plannen die ik wil doen en ja, ik denk dat het op een bepaalde manier goed is", zo legt hij uit over de eerste pauze.

'Zal ander teams helpen'

Hoewel de sport in de zomer ook altijd een maand pauze heeft, zijn er wel verschillen. Tijdens de zomerstop is het niet toegestaan om aan de auto's te werken, maar dat verbod geldt niet tijdens de lentestop. Pérez wijst dan ook naar het gevaar voor Red Bull Racing: "Het zal andere teams helpen om het gat te dichten. Dus zo goed zal het waarschijnlijk niet zijn." Ondanks dat hij op het sportieve vlak niet helemaal blij is met de pauze, is hij dat op persoonlijke vlak wel. "Ja, ik neem een paar dagen vrij met mijn familie. Het is een behoorlijk intense start van het seizoen geweest en dan terug met het team, de simulator, enkele verplichtingen met sponsors. In de Formule 1 is er nooit rust", concludeert de Mexicaanse Red Bull-coureur.