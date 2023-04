Remy Ramjiawan

Voor de 35-jarige Nico Hülkenberg is de rentree in de Formule 1 voorlopig succesvol te noemen. De Duitser heeft na drie races zes punten weten te verzamelen, daar waar teamgenoot Kevin Magnussen nog op één staat.

Voorafgaand aan het seizoen werd getwijfeld of Hülkenberg de beste keuze was om Mick Schumacher op te volgen bij het Amerikaanse team onder leiding van Guenther Steiner. De teambaas heeft met de veteraan gekozen voor een duo met veel ervaring, daar waar het team in 2021 nog koos voor een jong duo met Schumacher en diens teamgenoot Nikita Mazepin.

Rentree in de Formule 1

Hülkenberg maakte in Bahrein zijn terugkeer op de Formule 1-grid na een afwezigheid van drie jaar en maakte meteen indruk door bij zijn Haas-debuut door te dringen tot Q3. In Melbourne volgde opnieuw een Q3-optreden en ditmaal werd dat bekroond met zes punten, nadat de ervaren Duitse coureur de chaos bij de herstart overleefde en op P7 eindigde. De eerste tekenen wijzen erop dat Hülkenberg het leven bij het enige Amerikaanse Formule 1-team geweldig vindt en de Duitser heeft zich nu uitgesproken over zijn gevoel met de VF-23.

Steile leercurve

"Het begin van het seizoen is natuurlijk een steile leercurve voor het team, maar ook voor mezelf na de tijd dat ik weg was", aldus Hülkenberg. "Dus ik voel me behoorlijk gelukkig en heb er alle vertrouwen in dat er nog meer goede dingen in het verschiet liggen." Na het vertrek bij Renault eind 2019 leek de Duitser voorgoed de sport vaarwel te hebben gezegd, maar inmiddels heeft hij een tweede leven in de sport door de terugkeer bij Haas. "Ik voelde me vanaf het begin goed. Ik denk dat de band tussen mij en de auto nog moet groeien, we zitten nog maar in race drie. En ik heb het gevoel dat het steeds beter gaat, wat fijn is", aldus The Hulk.