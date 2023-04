Sander Lamers

Dinsdag 11 april 2023 13:29 - Laatste update: 13:29

Fernando Alonso doet volop mee in de titelstrijd. In de afgelopen drie Grands Prix eindigde de Aston Martin-coureur iedere keer als derde. De Spanjaard snakt echter naar meer, iets wat Lawrance Stroll naar eigen zeggen ook van hem verwacht.

Samen met Red Bull Racing-coureurs Max Verstappen en Sergio Perez streed hij om de overwinningen. In de Grands Prix van Bahrein, Saoedi-Arabië en Australië was de Oostenrijkse renstal nog een maatje te groot. Max Verstappen stond twee keer op de hoogste trede van het podium, terwijl Sergio Perez één keer met de zege er vandoor ging. Ondanks dat bood Alonso weerstand en kwam hij tijdens de races in de buurt van de coureurs van Helmut Marko.

Artikel gaat verder onder video

Aston Martin boekt progressie

In tegenstelling tot vorig jaar bevindt Aston Martin zich in de bovenste regionen. In het constructeurskampioenschap eindigde de Britse renstal vorig seizoen als zevende, terwijl het team zich momenteel op de tweede plek bevindt met nú al tien punten meer dan dat het vorig seizoen scoorde. Een verbetering, maar volgens Alonso valt nog meer potentieel uit de auto te halen. "We staan met beide benen op de grond, maar we zijn niet tevreden met een vierde, derde of tweede plaats. Misschien zijn we nu niet klaar om te winnen, maar we moeten ervoor zorgen dat we de komende jaren op het juiste spoor zitten", blijft Alonso terughoudend tegenover Sport.es.

Alonso snakt naar meer

Het gat met Red Bull Racing wordt steeds kleiner. Daarentegen lijkt Aston Martin deze winter sterker uit de bus te zijn gekomen dan de Ferrari’s en Mercedessen. Tijdens de Grand Prix van Jeddah was Aston Martin bijvoorbeeld duidelijk sterker dan de Italiaanse renstal. Daarnaast hijgden Lewis Hamilton en George Russell enkele ronden in de nek van Alonso, maar slaagde hij erin het duo achter zich te laten om vervolgens een podiumplaats te bewerkstelligen. Echter, een overwinning zou de kers op de taart zijn. "Podiums zijn geweldig... maar voor de baas (eigenaar Lawrance Stroll, red.) is het niet genoeg, hij wil meer”, aldus Alonso.