Lars Leeftink

Zaterdag 8 april 2023 13:42 - Laatste update: 15:04

Karun Chandhok, voormalig F1-coureur, heeft zijn 'grootste coureur ooit' gekozen. Hij laat legendarische namen als Michael Schumacher, Sebastian Vettel, Fernandon Alonso, Lewis Hamilton, Ayrton Senna en Alain Prost links liggen en kiest voor Jim Clark.

Het was gisteren (7 april) precies 55 jaar geleden dat Clark om het leven kwam tijdens de Grand Prix van Duitsland op de Hockenheimring. Daar waar hij nog in leven was na zijn crash, zou hij het ziekenhuis niet halen. De Schot overleed namelijk toen hij onderweg naar het ziekenhuis was. Vooral tijdens het seizoen 1965 maakte hij indruk, maar veel mensen noemen toch eerder Hamilton, Vettel, Schumacher, Senna of Prost als het gaat om de GOAT (greatest of all time) in de Formule 1. Chandhok niet.

Chandhok kiest voor Clark

Op Twitter laat Chandhok, tegenwoordig analist bij Sky Sports, weten dat hij Clark als de beste F1-coureur ooit ziet. Hij is 'de grootste', zoals Chandhok het verwoord. "Zijn seizoen in 1965 is nog steeds ongeëvenaard in deze sport: F1-wereldkampioen, Indy 500-winnaar, Tasman Cup-kampioen, Frans F2-kampioen plus tal van sportwagenoverwinningen in één jaar." Het zal voor veel mensen een opvallende keuze zijn.