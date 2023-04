Lars Leeftink

Het beeld in 2023 is in vergelijking met 2022 zeker veranderd voor een paar van de grootste teams en coureurs van de Formule 1. Er werd altijd gehoopt dat de huidige reglementen, ingevoerd in 2022, zouden leiden tot wat minder voorspelbare resultaten. Hoe staan de teams en coureurs ervoor na drie races in 2023, in vergelijking met 2022?

Hoewel Red Bull vorig seizoen naar voren kwam als het dominante team, kende het een dramatische start met drie uitvalbeurten tijdens de eerste drie races. Daarna zou het team echter gaan domineren en beide kampioenschappen winnen. Ferrari eindigde, ondanks de late vorm van Mercedes, op P2. De Italiaanse renstal bleek het best team te zijn achter het dominante team van het seizoen: Red Bull. Hoe staan de coureurs en teams er in 2023 voor na drie races in vergelijking met de eerste drie races van 2022?

De winnaars

Red Bull

Er zijn enkele duidelijke winnaars. De eerste daarvan zijn de Red Bull-coureurs. Vorig jaar viel Verstappen tijdens twee van de eerste drie races uit en behaalde hij slechts 25 punten door zijn overwinning in Saoedi-Arabië. Deze keer is hij nagenoeg foutloos en heeft hij 69 punten van een mogelijke 78 punten gescoord. Dit zorgt ervoor dat hij vijf plaatsen is gestegen ten opzichte van vorig na drie races. Door de verbeterde betrouwbaarheid is Sergio Pérez ook een plaats opgeklommen naar de tweede plaats met een stijging van 24 punten.

Aston Martin

Aston Martin is de grootste winnaar en stijger van het nieuwe seizoen ten opzichte van vorig jaar. Fernando Alonso is fantastisch begonnen bij zijn nieuwe team, met podiumplaatsen tijdens elk van de drie races tot nu toe. Hierdoor is hij elf plaatsen gestegen ten opzichte van vorig jaar rond deze tijd met 43 punten meer - de op één na grootste verbetering (Verstappen). De Spanjaard staat echter ook tweede wat betreft het aantal gestegen plaatsen. Die eer gaat naar teamgenoot Lance Stroll, die twaalf posities hoger staat in vergelijking met 2022 na drie races en nu zesde staat.

De verliezers

Ferrari

Vorig jaar behaalde Charles Leclerc twee overwinningen tijdens de eerste drie races. Dit keer is hij slechts één keer in de top tien gefinisht. Daardoor staat hij tiende in het klassement met zes punten. Het is ten opzichte van 2022 een verlies van negen plaatsen en 65 punten. Hierdoor staat hij bovenaan in beide negatieve categorieën. Carlos Sainz zit er niet ver achter, want de Spanjaard heeft ook dertien punten minder na drie races ten opzichte van vorig jaar. Daardoor staat hij twee plaatsen lager dan in 2022 het geval was.

Haas

Het is misschien oneerlijk om Nico Hülkenberg in deze statistieken mee te nemen, aangezien hij vorig jaar alleen tijdens de twee openingsraces meedeed (vervanger van Sebastian Vettel) namens Aston Martin. Als we ons concentreren op Kevin Magnussen, staat de Deen acht plaatsen en elf punten achter op zijn prestaties tijdens de eerste drie races van 2022. Gezien het feit dat Haas een team in opkomst leek te zijn, kan deze terugval niet leuk zijn voor zowel Magnussen als Haas zelf. Zijn verlies van acht plaatsen is na Leclerc het meest van alle coureurs, terwijl Sainz, Leclerc en Esteban Ocon de enige zijn die meer puntenverlies hebben geleden ten opzichte van 2022.

Overzicht 2022 vs 2023

1: Max Verstappen - 69 punten (Vijf plaatsen en 44 punten gestegen)

2: Sergio Pérez - 54 punten (Eén plaats en 24 punten gestegen)

3: Fernando Alonso - 45 punten (Elf plaatsen en 43 punten gestegen)

4: Lewis Hamilton - 38 punten (Eén plaats en 10 punten gestegen)

5: Carlos Sainz - 20 punten (Twee plaatsen en 13 punten gedaald)

6: Lance Stroll - 20 punten (Twaalf plaatsen en 20 punten gestegen)

7: George Russell - 18 punten (Vijf plaatsen en 19 punten gedaald)

8: Lando Norris - 8 punten (Zelfde positie, maar acht punten gedaald))

9: Nico Hulkenberg - 6 punten (Tien plaatsen en zes punten gestegen)

10: Charles Leclerc - 6 punten (Negen plaatsen en 65 punten gedaald)

11: Valtteri Bottas - 4 punten (Eén plaats en acht punten gedaald)

12: Esteban Ocon - 4 punten (Vijf plaatsen en 16 punten gedaald)

13: Oscar Piastri - 4 punten (Deed vorig jaar niet mee)

14: Pierre Gasly - 4 punten (Twee plaatsen en twee punten gedaald)

15: Zhou Guanyu - 2 punten (Zelfde positie, maar één punt gestegen)

16: Yuki Tsunoda - 1 punt (Drie plaatsen en drie punten gedaald)

17: Kevin Magnussen - 1 punt (Acht plaatsen en 11 punten gedaald)

18: Alex Albon - 1 punt (Twee plaatsen lager, gelijk aantal punten)

19: Logan Sargeant - 0 punten (Deed vorig jaar niet mee)

20: Nyck de Vries - 0 punten (Deed vorig jaar niet mee)