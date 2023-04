Brian Van Hinthum

Donderdag 6 april 2023 20:14

Het is bekend van Lando Norris dat de Britse coureur graag zo nu en dan bezig is met gamen op het streamingplatform Twitch. Uit onderzoek blijkt nu dat de Britse Formule 1-coureur tot populairste celebrity-streamer gezien kan worden op basis van views en hij enkele topvoetballers verslaat.

De meeste Formule 1-coureurs hebben naast hun werk op en rondom het circuit ook nog een aantal hobby's waar ze in hun vrije tijd graag mee bezig zijn. Max Verstappen kruipt zo met enige regelmaat in zijn simraceset-up om mee te doen aan virtuele races, Lewis Hamilton is in zijn vrije tijd graag bezig met zaken als mode en Hollywood, Valtteri Bottas duikt met veel liefde de natuur in en Norris is op zijn beurt graag actief op het wereldwijde streamingplatform Twitch. Op dit platform speelt hij dan graag games, wat bekeken kan worden door zijn volgers.

Meest bekeken beroemdheid

En dat gaat de Britse coureur goed af. Het online gaming-platform Sollitaired heeft namelijk een aantal bijzondere statistieken weten uit te vogelen, waarbij de 23-jarige Norris telkens zeer hoog boven komt drijven. Hij deelt tweemaal de top die met (ex-)voetballers Sergio Agüero en Neymar. Zij zijn beiden ook zeer actief op Twitch en noteren respectievelijk 2,13 miljoen en 4,66 miljoen volgers, waardoor Norris in die lijst als derde binnen komt. De McLaren-rijder weet het voetbalduo echter wél te verslaan op basis van views. Met de 51 games die hij gestreamd heeft, wist hij namelijk 22 miljoen views te genereren. Daarmee verslaat hij Neymar en Agüero en is hij de meest bekeken beroemdheid die actief is op Twitch.

Opletten met de uitspraken

Hoewel Norris zijn streams altijd voor veel vermaak zorgen, moet hij af en toe wel goed opletten met wat hij zegt. Eerder deze week baarde de Brit nog opzien door Hamilton - al was het wellicht per ongeluk - achtvoudig wereldkampioen te noemen toen hij aan het streamen was. Hij moest meteen lachen en dook weg voor de camera, maar het kwaad was al geschied en de beelden verschenen online, wat weer voor een hoop reacties zorgde.