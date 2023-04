Brian Van Hinthum

Dinsdag 4 april 2023 10:31

Lewis Hamilton wilde na afloop van de Grand Prix van Australië dolgraag zijn tweede plek in Melbourne vieren met zijn teamgenoten van Mercedes. Daar moest hij echter even geduld voor hebben, want toen hij in parc ferme uit zijn auto stapte bleek er nog niemand te bekennen.

Hamilton beleefde zondag tijdens de Grand Prix van Australië zijn beste raceweekend van dit seizoen. Na een zeer stroeve opening van het seizoen wist de zevenvoudig wereldkampioen als tweede over de streep te komen op Albert Park. Hij en teamgenoot George Russell kwamen als allerbeste uit de startblokken en het tweetal nam meteen Max Verstappen te grazen in de eerste paar bochten. De Nederlander wist echter snel weer de druk op te voeren.

Artikel gaat verder onder video

Geen teamgenoten aanwezig

De race van Russell eindigde uiteindelijk in tranen met een uitvalbeurt, terwijl Hamilton gepasseerd werd door Verstappen. Verder wist Hamilton de rest achter zich te houden en dus kwam hij als tweede binnen in Melbourne. Na afloop van de race parkeerde hij zijn auto in parc ferme en was hij klaar om de overwinning met zijn team te vieren, maar op een video van surfer Kelly Slater valt te zien dat die vlieger niet op ging voor de Brit. Hij was op zoek naar zijn teamgenoten, maar kwam er snel achter dat die helemaal niet aanwezig bleken. "Waar is iedereen? Waar de fuck is mijn team?!", horen we Hamilton zich afvragen.