Maandag 3 april 2023 18:29

Volgens voormalig FIA-president en Ferrari-teambaas Jean Todt is iedereen die zegt iets te weten over de huidige gezondheid van Michael Schumacher een leugenaar. Daarnaast hoopt de Fransman dat er uit respect voor de situatie voor de familie Schumacher, er eindelijk wat rust komt.

Afgelopen maand liet een andere voormalig teambaas van de Duitse zevenvoudig kampioen, Eddie Jordan, zich nog uit over de status van Schumi. De 75-jarige Ier heeft zijn ongezouten mening gegeven en stelde dat Corinna Schumacher als een gevangene zou leven. "Ze leeft als een gevangene. Iedereen wil met haar praten over Michael, terwijl zij er niet elk moment aan herinnerd wil worden", zo stelde de voormalig teambaas.

Respect voor de familie

Todt gaf voorafgaand aan het raceweekend in Australië een interview bij het Italiaanse Corriere della Sera. Bij het Italiaanse medium ging hij ook in op de situatie rondom de recordkampioen. "Laten we het rustig laten zoals het is, laten we de wens van Corinna en de kinderen voor privacy respecteren, we weten dat dit incident gevolgen heeft gehad", zo wil de voormalig FIA-voorzitter dat de rust wederkeert. Daarnaast heeft hij ook berichten voorbij zien komen over mensen die iets schijnen te weten over de gezondheid van Schumi. "Wie zegt iets te weten, weet niets. Ik bezoek hem altijd", zo verwerpt hij de geruchten.

Eddie Jordan & Michael Schumacher

Speciale band

Zoals Toto Wolff samen met Lewis Hamilton in de voorbije jaren de titels heeft weten te verzamelen, zo was Todt de teambaas van Schumacher, die in zijn periode bij Ferrari de titels aan elkaar wist te rijgen. De uiterst succesvolle periode heeft dan ook een indruk gemaakt op de voormalig teambaas en hij heeft daarom nog altijd een speciale band met de coureur. "Hij en zijn familie, zijn ook mijn familie", aldus Todt.