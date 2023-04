Jan Bolscher

Maandag 3 april 2023 11:20

Christian Horner is van mening dat de tweede rode vlag tijdens de Grand Prix van Australië de juiste beslissing was. Daarmee houdt de Red Bull Racing-teambaas er een andere mening op na dan Max Verstappen.

De race op het Albert Park Street Circuit afgelopen zondag kende een zeer chaotisch einde. Met nog twee ronden te gaan raakte Kevin Magnussen de muur, waardoor hij zijn rechter achterband verloor en de rode vlag voor de tweede keer die middag werd gezwaaid. Voor de fans was het een heus spektakelstuk, maar de tweede herstart liep voor verschillende coureurs slecht af. Zo vielen Nyck de Vries, Logan Sargeant, Esteban Ocon en Pierre Gasly alle vier uit, terwijl meerdere rijders spinden of naast de baan raakten.

Kritiek Verstappen

Na afloop van de race waren verschillende coureurs kritisch op het besluit van de wedstrijdleiding om zo laat in de sessie nog een herstart plaats te laten vinden. Zo was Max Verstappen van mening dat de situatie prima afgedaan had kunnen worden met een safety car of zelfs een virtual safety car: "Die eerste bocht was alleen maar chaos. Ik snap sowieso niet waarom we al die rode vlaggen kregen. Alles wat er gebeurde, kon je uiteindelijk gewoon oplossen met een kraan of zoiets. Met die rode vlaggen creëer je zoveel chaos", klonk het onder andere tegenover Viaplay.

Rode vlag juiste beslissing volgens Horner

Horner houdt er een andere mening op na: "Het is altijd enorm frustrerend als je met nog drie ronden te gaan een rode vlag en een herstart hebt", citeert Motorsport.com. "Als je de leider in de race bent, kan je op dat moment alleen maar verliezen. Er lag heel veel rommel op de baan, ik denk dat je vanwege veiligheidsredenen dan altijd de rode vlag moet zwaaien. Het was de juiste beslissing om de rode vlag te tonen. Maar zo kort voor het einde van de race heb je altijd winnaars en verliezers in zo'n situatie."