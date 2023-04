Lars Leeftink

Zondag 2 april 2023

Toto Wolff heeft de afgelopen jaren vaak met de FIA overhoop gelegen, maar de teambaas van Mercedes was het in Australië eens met de drie rode vlaggen die de FIA moest gebruiken om de race veilig af te kunnen maken. Hij gaat in tegen de mening van Red Bull Racing en Max Verstappen over de tweede rode vlag.

De FIA had het druk zondag tijdens de Grand Prix van Australië. Er waren meerdere safety cars, drie rode vlaggen een twee herstarts nodig om de finish te halen en bijna de helft van de coureurs haalde het einde niet. Opvallend genoeg was Carlos Sainz uiteindelijk de enige die een straf van vijf seconden kreeg, terwijl onder meer Logan Sargeant en Pierre Gasly zonder straf wegkwamen. De tweede rode vlag van de race, volgens veel coureurs en teams onnodig, werd gecreëerd door Kevin Magnussen. De Deen kwam tegen de muur aan en raakte een wiel kwijt. Ondanks het veilig parkeren van zijn auto, besloot de FIA na een safety car de race stil te leggen met een rode vlag.

Wolff eens met FIA

Verstappen en Red Bull lieten al vrij snel weten dat de tweede rode vlag compleet onnodig was en voor veel risico zorgde. Wolff heeft vaak met de FIA overhoop gelegen, maar tegenover Sky Sports gaf de Oostenrijker aan dat hij het in het geval van de tweede rode vlag eens was met het autosportorgaan. "Ik denk dat de raceleiding het reglement moet volgen. En dat is ook gebeurd. Als de regel dat zegt, dan moet je het op die manier doen. In de Formule 1 is de raceleiding uitsluitend verantwoordelijk voor de uitvoering van de regels. We kunnen met hen communiceren, maar ik denk dat er in dit geval een regel is en dat is hoe het geïnterpreteerd werd."

Chaos bij herstart

De herstart, met nog twee rondjes te gaan, bleek chaos te zijn. Gasly en Esteban Ocon kwamen met elkaar in botsing, net zoals Sargeant en Nyck de Vries. Sainz raakte Fernando Alonso aan en kreeg daar dus vijf seconden straf voor. Uiteindelijk leverde dit wederom een rode vlag op, met uiteindelijk een einde achter de safety car. Max Verstappen won de race, voor Lewis Hamilton en Alonso.