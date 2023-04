Vincent Bruins

Charles Leclerc moest vanaf de openingsronde van de Grand Prix van Australië al vanaf de zijlijn toekijken. De Ferrari-coureur spinde in de derde bocht de grindbak in na contact in gevecht met de Aston Martins.

Leclerc had al niet een kwalificatie om echt tevreden over te kunnen zijn. De Monegask werd zevende in de sessie op de zaterdag en moest de race op het circuit van Albert Park dus vanaf de vierde startrij aanvangen, direct achter teamgenoot Carlos Sainz. Bij het aanremmen voor bocht drie was er geen ruimte voor Fernando Alonso, Lance Stroll en Leclerc, en de laatstgenoemde was het haasje.

Niemand de schuld

"Ik deed het rustig aan door de eerste bocht," legde Leclerc uit tegenover Viaplay. "Ik wilde geen onnodige risico's nemen, zeker omdat het helemaal aan het begin van de race was. In bocht drie zat ik aan de buitenkant van Lance. Hij moest vrij vroeg remmen, omdat Fernando Alonso ook vroeg moest remmen. Voor hen remden ze ook allemaal vroeg. Ik zag een gat aan de buitenkant en daar ben ik voor gegaan. Lance kwam tussen mij en Fernando terecht. We hadden contact. Eerlijk gezegd denk ik niet dat iemand aangewezen kan worden als de schuldige."

Races zijn nachtmerries

"Het is extreem frustrerend," vertelde de 25-jarige verder. "Het is het derde weekend op rij waar de races nachtmerries zijn geweest. We hebben gridstraffen gehad, technische problemen... Een ergere start van het seizoen had niet gekund." In Bahrein kwalificeerde Leclerc zich als derde en vocht om de tweede plaats met Sergio Pérez. Hij zag een podiumpositie in rook opgaan door een kapotte motor. Vervolgens moest hij de Grand Prix van Saoedi-Arabië aanvangen vanaf de twaalfde positie vanwege een gridstraf. De Ferrari-coureur wist niet hoger te finishen dan zevende.