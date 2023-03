Brian Van Hinthum

Zondag 19 maart 2023 14:50

De laatste weken is het onrustig rondom Charles Leclerc en Lewis Hamilton. Beide coureurs worden wegens vermeende ontevredenheid bij het eigen team in verband gebracht met een vertrek bij respectievelijk Ferrari en Mercedes. De Monegask ontkent dat het tweetal in de toekomst van team gaat wisselen.

De eerste race van het seizoen liep voor Leclerc uit op een forse domper. Zoals ook in 2022 vaker bleek, was de Ferrari met name sterk op die zaterdag in de kwalificatie. Hoewel het in de race qua snelheid nog niet eens zo slecht ging, moest de gifbeker maar weer eens leeg voor Leclerc. De Monegask leek op weg naar zijn eerste podium van het seizoen, maar voelde het vermogen in zijn rode bolide ineens verdwijnen, waardoor het einde oefening was voor Leclerc en hij dus een podiumplek achter Max Verstappen en Sergio Pérez in rook zag opgaan.

Artikel gaat verder onder video

Leclerc naar Mercedes?

Het zorgde voor een storm aan geruchten over de toekomst van de Monegask. Hij zou na afloop van de eerste Grand Prix zelfs intern zijn onvrede geuit hebben, al ontkende Leclerc zelf dat afgelopen donderdag stellig. Toch kwam de geruchtenmolen over zijn toekomst op gang. De nummer twee van vorig seizoen wordt bijvoorbeeld met enige regelmaat in verband gebracht met een vertrek naar Mercedes nadat zijn contract eind 2024 op zijn einde loopt bij de Scuderia.

Leclerc verwerpt geruchten

Aan de andere kant is er Hamilton, die volgens de geruchten zou azen op een vertrek bij Mercedes en een stoeltje in Maranello. Zo zou een potentiële stoeltjesruil tussen Hamilton en Leclerc een optie zijn. Echter niet als het aan Leclerc ligt. "Het is de eerste keer sinds ik bij Ferrari zit dat ik allemaal geluiden vanaf de buitenkant hoor. Misschien willen ze on destabiliseren", vertelt hij bij Sky Sports. "Ik draag het rood en wil winnen met dit team", besluit de man uit Monte Carlo stellig.